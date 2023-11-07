الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خلفت إصابة 45 جنديا، أمريكا تعلن حصيلة الهجمات على قواتها بالمنطقة منذ 17 أكتوبر

الجيش الأمريكي، فيتو
الجيش الأمريكي، فيتو

طوفان الأقصي، تعرضت القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لعشرات الهجمات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، والذي يستمر لليوم ال32 على التوالي.

الهجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وبحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، بلغ إجمالي عدد الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية بالمنطقة، منذ 17 أكتوبر وحتى أمس الإثنين، 38 هجوما، ارتفاعا من 32 هجوما في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إصابة 45 جنديا وموظفا بإصابات طفيفة،

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ومع الهجمات الأربع التي شنتها «المقاومة الإسلامية في العراق»، اليوم الثلاثاء، يرتفع إجمالي عدد الهجمات على القوات الأمريكية إلى 42 هجوما، 20 في العراق، و22 في سوريا.

تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم البنتاجون: أن إسرائيل تخوض معركة وجودية مع حركة حماس - حسب زعمه.

ولفت متحدث البنتاجون إلى أنه يتم التنسيق بشكل وثيق مع الإسرائيليين للمساعدة بتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف: أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل بينما تدافع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس - حسب قوله.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع  غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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