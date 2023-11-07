وزير إسرائيلي: حماس لن تحكم غزة بعد الحرب

العملية البرية في غزة، زعم بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب في إسرائيل، أن حركة حماس لن تحكم غزة بعد الحرب، والقطاع لن يمثل أي خطر علينا بعد القضاء عليها.



استمرار جيش الاحتلال في حربه على غزة



وتابع بيني غانتس خلال مؤتمر صحفي له فى تل أبيب منذ قليل: مستمرون في القتال ولا نوافق على أي صفقة إنسانية لا تشمل المختطفين.



استخلاص جيش الاحتلال العبر

وعن عملية طوفان الأقصى، علق: سيكون هناك وقت لاستخلاص العبر والوقت، الآن الوقت للقتال والانتصار، ولن يكون للقتلة مكان حصين ونحن في حرب متعددة الجبهات-حسب زعمه.



وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين أن بلاده ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع حركة حماس.

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وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: “ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة فى قطاع غزة”.

وأَضاف: "عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية، ما نحصل عليه هو اندلاع إرهاب حماس بمستوى لا يمكننا تصوره".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وافق اليوم الثلاثاء، على "وقفات صغيرة" في العمليات العسكرية في غزة لتقديم المساعدة وتحرير الرهائن، ولكن دون وقف لإطلاق النار.

وقال نتنياهو: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون تحرير الرهائن. أما بالنسبة لتلك الوقفات التكتيكية -ساعة هنا، ساعة هناك- فلقد كانت لدينا من قبل، وأعتقد أننا سنتحقق من الظروف لضمان تقديم المساعدة الإنسانية وتحرير الرهائن".

الوقفات التكتيكية



وفي وقت سابق، ذكر البيت الأبيض أن "الوقفات التكتيكية" تمت مناقشتها في محادثة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو.



وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.



ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفًا عنيفًا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.