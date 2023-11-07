خارجية واشنطن تعلن مغادرة أكثر من 400 مواطن أمريكي قطاع غزة، وأعضاء السفارة يستقبلون الرعايا

أخبار غزة الآن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها منذ قليل: ساعدنا أكثر من 400 مواطن أمريكي أو مقيم دائم وآخرين مؤهلين لمغادرة غزة.

واحتشد موظفو سفارة واشنطن في القاهرة، لدعم المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم الذين تمكنوا من مغادرة غزة عبر معبر رفح، بهدف مساعدتهم على الحدود لتسريع عملية استخراج الأوراق الرسمية وترتيب أماكن للإقام.

طاقم السفارة الأمريكية يستقبل الرعايا، فيتو

وقالت السفارة الأمريكية فى بيان، نشعر بالتواضع أمام مئات القصص عن القوة والصمود من الأمريكيين والمصريين والفلسطينيين الذين رحبنا بهم في مركز الاستقبال الخاص بنا.

وصول أبناء الجالية الأمريكية، فيتو

وأضافت، مع امتناننا المستمر لمصر، فإن جهود الإخلاء التعاونية تؤكد أهمية شراكتنا وتعاوننا، خاصة في أوقات الشدة.

خروج حاملي الجنسية الألمانية من غزة

من جانبها أشارت الخارجية الألمانية، إلي مغادرة أكثر من 30 شخصا وعائلاتهم قطاع غزة ممن يحملون الجنسية الألمانية عبر معبر رفح.

طلب الحكومة الإسرائيلية

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" مخاوف أمريكية من طلب الحكومة الإسرائيلية شراء 24 ألف بندقية هجومية من الولايات المتحدة، لا سيما أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يوزع البنادق على المدنيين، ويقوم بتشكيل فرق أمنية.

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الأسلحة الأمريكية الهجومية

ويُثير الطلب الإسرائيلي خوف وقلق مشرعين أمريكيين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية، وهو ما يستدعي بنظرهم البحث والتحري عن الأمر، خشية أن تصل الأسلحة في نهاية المطاف إلى أيدي المستوطنين والميليشيات التابعة لهم في الضفة الغربية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون للصحيفة.

وتُقدر قيمة صفقة البنادق الآلية ونصف الآلية بما يقارب 34 مليون دولار أمريكي، وفقًا للصحيفة، التي أكدت أن إتمام الصفقة مشروط بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية، وإخطار الكونجرس.

في حين تقول إسرائيل إن البنادق سيتم استخدامها من قبل قوات الشرطة الوطنية، مشيرة إلى إمكانية استخدامها من قبل المدنيين، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على طلبات الأسلحة.

وبينت الصحيفة أن الخارجية الأمريكية قدمت إخطارًا غير رسمي بالبيع إلى لجان الكونجرس، الأسبوع الماضي، وهو ما أثار مخاوف ومطالبات لوزارة الخارجية بضرورة طرح أسئلة أكثر صرامة على إسرائيل، حيال كيف تعتزم استخدام تلك الأسلحة.

إسرائيل تعزز ترسانتها من السلاح

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المسؤولين العاملين على قضايا حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية أبدوا تحفظاتهم على صفقة الأسلحة، في حين يعتزم المسؤولون المشرفون على صفقات السلاح في الوزارة الموافقة عليها، والإعلان عنها قريبًا.

وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تعزيز ترسانتها من السلاح في أعقاب تعهد المسؤولين الإسرائيليين بتقديم الآلاف من قطع السلاح للمدنيين في أكثر من 1000 من المدن والبلدات الإسرائيلية، بما في ذلك المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.