إحباط ترويج 25 كيلو حشيش فى الشرقية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,750,000 مليون جنيه تقريبًا.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطل، له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 مليون جنيه تقريبًا).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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