فوائد العرقسوس للبشرة، يفتحها ويحميها من أشعة الشمس

فوائد العرقسوس للبشرة، عديدة وهامة، فهو من الأعشاب الطبيعية التي يمكنها أن تغني الفتيات عن الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة الغالية الثمن، إلا أن الكثير من الفتيات لا يدركن فوائد العرقسوس للبشرة، وتعود فوائد العرقسوس للبشرة إلى ما يحتوي عليه العرقسوس من مضادات أكسدة قوية تحمي خلايا البشرة وبقوة من الجذور الحرة، التي تهددها بالتلف.

فوائد العرقسوس للبشرة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد العرقسوس للبشرة مذهلة، لدرجة تجعله من أهم المواد التي تحتاجها البشرة، وفي مختلف المراحل العمرية؛ لأن العرقسوس ليس له أي أضرار عند استخدامه للبشرة، وهو ما تستعرضه الدكتورة مروة، في السطور التالية.

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ترطيب البشرة ومنع جفافها، وذلك لاحتوائه على مواد مرطبة ومضادة للالتهابات.

حماية البشرة من أشعة الشمس، من خلال استخدامه كمكون طبيعي في واقيات الشمس، إذ يساعد عرق السوس في الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية الضارة (بالإنجليزية: UVA and UVB).

تقليل تأثير الجذور الحرة على البشرة، إذ أنه يحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة.

تقليل التهابات البشرة.

تفتيح البشرة والتقليل من تصبغاتها، وذلك لاحتوائه على مادة الليكويريتين (بالإنجليزية: Liquiritin)، والتي تعمل على إزالة صبغة الميلانين الزائدة من البشرة.

وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام العرقسوس للبشرة:

استخدام عرق السوس كمقشر للبشرة، وذلك بخلطه مع كمية مناسبة من الماء أو العسل، ثم وضعه على البشرة وتدليكه لمدة دقيقتين قبل غسله بالماء.

استخدام عرق السوس كغسول للبشرة، وذلك بخلطه مع الماء الفاتر وغسل الوجه به مرتين يوميًا.

استخدام عرق السوس ككريم للبشرة، وذلك بخلطه مع كمية مناسبة من الكريم المرطب، ثم وضعه على البشرة ليلًا.

العرقسوس للبشرة

فوائد العرقسوس للصحة

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن للعرقسوس العديد من الفوائد الصحية، عند تناوله كمشروب مثلج؛ والتي تعود إلى احتوائه على مجموعة متنوعة من المركبات المفيدة، مثل:

حمض الجليسريزيك: وهو المركب الرئيسي في العرقسوس، ويمتلك خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات.

مركبات الفلافونويد: والتي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان.

المواد السكرية: والتي تساهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

ومن أهم فوائد العرقسوس الصحية ما يلي:

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي:

يساعد العرقسوس في علاج عسر الهضم، وحرقة المعدة، والتهاب المعدة، وقرحة المعدة، وذلك لاحتوائه على مواد ذات خواص مضادة للالتهاب.

علاج اضطرابات الجهاز التنفسي:

يساعد العرقسوس في علاج السعال، ونزلات البرد، والتهاب القصبات الهوائية، وبعض أمراض الرئة، مثل مرض السل.

علاج أمراض الكبد:

يساعد العرقسوس في حماية الكبد من التلف، وتعزيز وظائفه.

علاج أمراض القلب والأوعية الدموية:

يساعد العرقسوس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

علاج أمراض المناعة:

يساعد العرقسوس في تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

الوقاية من السرطان:

أظهرت بعض الدراسات أن العرقسوس قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الثدي.

أضرار الإفراط في تناول العرقسوس

ولفتت أخصائية التغذية العلاجية إلى أن تناول العرقسوس بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

ارتفاع ضغط الدم.

احتباس السوائل.

انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم.

ترقق العظام.