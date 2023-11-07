فوائد زيت الخروع للشعر، يحفز نموه ويمنع تساقطه

زيت الخروع للشعر عديدة وهامة، وزيت الخروع، هو زيت طبيعي يتم استخراجه من بذور نبات الخروع، وترجع فوائد زيت الخروع للشعر، لما يحتوي عليه من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة للشعر.



وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن فوائد زيت الخروع للشعر عديدة، ولا يمكن إغفالها، والتي تتمثل في كونه غني بالفيتامينات والمعادن، التي تستعرضها في السطور التالية:

الأحماض الدهنية الأساسية، مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، والتي تساعد على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف.

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فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الشعر من التلف.

الرتينول، وهو فيتامين أ يساعد على تحفيز نمو الشعر.

فوائد زيت الخروع للشعر

وأضافت الدكتورة تيفني، أن فوائد زيت الخروع للشعر تتمثل فيما يلي:

تحفيز نمو الشعر: يساعد زيت الخروع على تحفيز نمو الشعر عن طريق زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس. كما أنه يساعد على زيادة إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الرئيسي المكون للشعر.

منع تساقط الشعر: يساعد زيت الخروع على منع تساقط الشعر عن طريق تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر.

علاج قشرة الرأس: يساعد زيت الخروع على علاج قشرة الرأس عن طريق قتل الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

ترطيب الشعر: يساعد زيت الخروع على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

حماية الشعر من التلف: يساعد زيت الخروع على حماية الشعر من التلف الناتج عن الحرارة والعوامل البيئية الضارة.

ويمكن استخدام زيت الخروع للشعر بعدة طرق، مثل:

تدليك فروة الرأس: يمكن تدليك فروة الرأس بزيت الخروع باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5-10 دقائق قبل غسل الشعر.

وضعه على الشعر: يمكن وضع زيت الخروع على الشعر بالكامل، مع تركه لمدة 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

إضافة قطرات منه إلى الشامبو أو البلسم: يمكن إضافة قطرات من زيت الخروع إلى الشامبو أو البلسم للاستفادة من فوائده.

يُفضل إجراء اختبار حساسية قبل استخدام زيت الخروع للشعر، وذلك عن طريق وضع كمية صغيرة من الزيت على منطقة صغيرة من الجلد وتركها لمدة 24 ساعة. إذا لم تظهر أي أعراض حساسية، مثل الحكة أو الاحمرار، فيمكنك استخدامه بأمان.

زيت الخروع للشعر

فوائد زيت الخروع للصحة والبشرة

وأكدت الدكتورة تيفني، أن لزيت الخروع العديد من الفوائد الصحية والجمالية، ومن أهمها:

علاج الإمساك:

يعتبر زيت الخروع من أفضل الملينات الطبيعية، حيث يعمل على زيادة حركة الأمعاء وتحفيز الإخراج.

تخفيف التهاب المفاصل:

قد تساعد المادة الفعالة الموجودة في زيت الخروع على تقليل الالتهابات، مما قد يساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية:

قد يساعد زيت الخروع على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، مما قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

قد يساعد زيت الخروع على تحسين الهضم وزيادة امتصاص العناصر الغذائية.

تعزيز صحة الجلد: قد يساعد زيت الخروع على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد وتعزيز نمو الشعر.

فوائد زيت الخروع للبشرة

تنعيم البشرة:

يساعد زيت الخروع على ترطيب البشرة وتقليل ظهور التجاعيد، مما قد يساعد على الحصول على بشرة أكثر نعومة وشبابًا.

إزالة المكياج:

يمكن استخدام زيت الخروع لإزالة المكياج، حيث أنه يعمل على إذابة المكياج وإزالة الشوائب من البشرة.

علاج الجروح:

يمكن استخدام زيت الخروع لعلاج الجروح، حيث أنه يعمل على تسريع عملية التئام الجروح.

كيفية استخدام زيت الخروع

يمكن استخدام زيت الخروع بعدة طرق، ومنها:

عن طريق الفم: يتم تناول زيت الخروع عن طريق الفم لعلاج الإمساك، حيث يتم تناول ملعقة كبيرة من زيت الخروع على معدة فارغة.

موضعيًا: يمكن استخدام زيت الخروع موضعيًا على الجلد أو الشعر، حيث يتم وضع كمية مناسبة من الزيت على المنطقة المصابة وتدليكها بلطف.

