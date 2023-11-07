البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% عند مستوى 23267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% عند مستوى 28374 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% عند مستوى 9904 نقطة.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% عند مستوى 4616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.32% عند مستوى 6834 نقطة.



تداولات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.



بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

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تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة

