تجديد حبس حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة رجل أعمال بالمقطم، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قد تم ضبط (حارس عقار ونجلته) لقيامهما بسرقة حقيبة (مدير شركة للصناعة الورقية – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) من داخل الشقة محل سكنه، "خاصة بالشركة عمله" وبداخلها (مبالغ مالية وعملات "أجنبية") عن طريق استخدام نسخة من "المفاتيح" تحصلت عليها الثانية منه بأسلوب "المغافلة"، حال عملها لدى المجنى عليه، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى، وجزء بالعملة "المحلية" قام المتهمان بتغييرها من المبلغ المستولى عليه باستدعاء المجنى عليه اتهمتهما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية.
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