الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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بعد 31 عاما، شارع في الأردن يعود إلى الحياة

شارع يعود للحياة
شارع يعود للحياة بعد 31 عاما، فيتو

أخيرا، وبعد إغلاق استمر نحو 31 عاما، من المنتظر أن يعود شارع حيوي في الأردن إلى الحياة من خلال حركة المركبات والمارة خلال أيام.

وبدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية العد التنازلي لعودة الحياة إلى طريق جرش في منطقة الجعيدية الممتدة من العاصمة عمان إلى محافظات الشمال بعد إغلاق هذا الشريان الحيوي عام 1992 إثر موسم أمطار استثنائي تسبب بحدوث انزلاقات كبيرة في الشارع والتلال المحاذية.

طريق عمان- جرش، فيتو

انزلاقات وانهيارات

وقالت الوزارة إن المعالجات من حينها اقتصرت على تحويل السير إلى شارع بديل أقيم على عجل لضمان استمرار حركة السير بعد تصنيف المنطقة ضمن البؤر الساخنة نتيجة ثلاثة انزلاقات وانهيارات رئيسية مرتبطة بطبيعة الطبقات الصخرية على مسافات تراوحت بين 100 و200 متر.

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وأكدت إطلاق ماهر أبو السمن وزير الأشغال مشروع الصيانة الشاملة لطريق عمّان- جرش نهاية العام الماضي بما في ذلك معالجة مواقع الانزلاقات وإزالة الكتل الصخرية المنهارة وإعادة إنشاء الشارع ضمن المنطقة المتضررة.

مصاطب

وفي السياق، قال عمر المحارمة الناطق الإعلامي باسم الوزارة: "تم تنفيذ أعمال حفريات عامة لمناطق الانزلاق وإنهائها على شكل بسطات حسب المناسيب والأبعاد والميول المبنية وتشكيل المنطقة العلوية على هيئة مصاطب بما يوفر ميول قطع آمنة ويزيل الخطر".

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