الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.49%  عند مستوى 23123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45%  عند مستوى 28300 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32%  عند مستوى 9845 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33%  عند مستوى 4570 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2%  عند مستوى 6755 نقطة.
 

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه. 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

Advertisements

 

تداولات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أول تداول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة
 

 

 

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوريات العالمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 محدد الاوزان تداولات بداية الأسبوع

مواد متعلقة

أخبار مصر: شقيقة وجدي العربي تتبرأ منه، عودة الموجة الحارة، فيديو مؤثر لحسن يوسف عن نجله، وفاة مأساوية لبطل مسلسل Euphoria

فائزة العماري تهز عرش الكرة الأوروبية.. صفقة الهلال السعودي بين يديها.. وتحدد مصير انتقال مبابي

بعد عودة بدراوى، سيناريوهات حل أزمة المرشح الرئاسى فى حزب الوفد

وزيرة الهجرة: حريصون على تعريف المصريين بالخارج على الفرص الاستثمار بوطنهم (فيديو)

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة تستهل تعاملات بداية الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات

تحليل مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة بلينكن، وصحيفة تركية تكشف الأسباب (فيديو وصور)

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

ماذا قال العميد صفوت الزيات عن عملية طوفان الأقصى قبل وفاته؟ (فيديو)

خشية توزيعها على المدنيين، سر تخوف أمريكا من منح إسرائيل أسلحة هجومية

كرة اليد، 4 مواجهات قوية في افتتاح مونديال الأندية بالسعودية

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 7-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 7-11-2023

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

استعدوا لبرد الشتاء.. أسعار الدفايات في الأسواق (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية