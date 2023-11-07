الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المرحاض الذهبي، فيتو
المرحاض الذهبي، فيتو

في إنجلترا، وجهت السلطات البريطانية الاتهام إلى أربعة رجال بسرقة مرحاض ذهبي من قصر بلينهايم خارج أكسفورد.

واختفى المرحاض، الذي تبلغ قيمته 4.8 مليون جنيه إسترليني (5.95 مليون دولار)، خلال عملية سرقة ليلية في سبتمبر 2019.

توجيه اتهامات للرجال الأربعة

من جانبها، قالت خدمة الادعاء الملكي إنها سمحت بتوجيه اتهامات للرجال الأربعة، الذين يمثلون أمام محكمة أكسفورد الجزئية يوم 28 نوفمبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

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وكان قد تم تركيب المرحاض الذي يعمل بشكل كامل كعمل فني في قصر بلينهايم في منطقة أكسفوردشاير، مسقط رأس ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا سابقًا، عندما تمت سرقته.

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