قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث
قال المتحدث باسم قصر بكنجهام إن الملك البريطاني تشارلز لن ينظم فعالية عامة ذات طابع رسمي أو يستضيف تجمعا خاصا للأسرة المالكة في الذكرى الأولى لوفاة والدته الملكة إليزابيث.
وتولى تشارلز (74 عاما) العرش في الثامن من سبتمبر بعد وفاة والدته.
الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث
وتوفيت الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، وتسببت وفاتها في حالة من الحزن في أنحاء العالم وإعلان فترة حداد لمدة عشرة أيام وإقامة جنازة رسمية شارك بها آلاف البريطانيين الذين اصطفوا في شوارع وسط لندن لوداعها.
وقال المتحدث إن الملك وزوجته الملكة كاميلا سيمضيان الذكرى الأولى لوفاة الملكة إليزابيث في جو من الهدوء والخصوصية.
وبذلك يكون الملك تشارلز قد سار على خطى والدته التي اعتادت أن تمضي ذكرى وفاة والدها بالطريقة نفسها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.