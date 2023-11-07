اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

لمجرد إثبات أنه "رجل مزادات حقيقي"، رفع الملياردير المثير للجدل في ملبورن أدريان بورتيلي من منسوب الحماس في مزاد علني، حتى بلغت قيمته 12.4 مليون دولار، بعدما اتهم بأنه يلجأ إلى مزايدات وهمية لرفع أرقام المزادات.

من الفقر إلى الثراء السريع

اسمه أدريان بورتيلي، ويعتبر شابًا مثيرًا للجدل، بعد تحول حياته من الفقر إلى الثراء السريع، ويصبح مليونيرًا، مع ثروة تزيد عن 350 مليون دولار، جمعها بعد دخوله في مجال الترويج العقاري عبر الإنترنت في أستراليا.

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وفي المزاد الأخير الذي شارك فيه، اشترى بورتيلي الشهير بـ"السيد لامبو"، عددًا من المنازل بسعر ضخم جدًا، بعد منافسة شرسة مع مجموعة من كبار المزايدين المشهورين في عالم الاستثمار العقاري وحرب الرهانات.

رقم قياسي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذا المزاد الذي انتهى بدفعه نحو 12 مليون دولار قيمة 3 منازل كانت معروضة للبيع.. وذلك بعد الجدل الذي أثاره الموسم الماضي واتهامه بأنه "مزايد وهمي"، فاتخذ خطوة غريبة هذه المرة، من خلال المزايدة على نفسه.

وضمن المنازل الثلاثة التي اشتراها "السيد لامبو"، كان للزوجين "ستيف وجيان" اللذين حظيا بسعر 5 ملايين دولار ثمنًا لمنزلهما الذي تبلغ قيمته 3.35 ملايين دولار، ما يعني تحقيقهما ربحًا قيمته 1.65 مليون دولار.

أعلى سعر ممكن

ومن ستيف جيان إلى الشقيقتين إليزا وليبرتي اللتين تسعيان إلى بيع منزلهما، الذي تبلغ قيمته 3.25 ملايين دولار، بأعلى سعر ممكن، وبالفعل وصلت المزايدة إلى 4.3 مليون دولار خلال مواجهة بين داني وأدريان.

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ولجأ أدريان إلى رفع السعر حتى مستوى 4.2 مليون دولار، وفيما ساد الصمت، ولم يقف في وجهه أي مزايد آخر، اتخذ خطوة تخطّى فيها نفسه، ورفع السعر إلى 4.3 مليون دولار، محققًا ربحًا وفيرًا للشقيقتين وقدره 1.050 مليون دولار.

أرباح 2.7 مليون دولار

وعلى الرغم من مساعدته فريقين على تحقيق أرباح بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار، إلا أن أدريان لم يتوقف عن التباهي بجيوبه الممتلئة، وعينه على منزل الثنائي كايل وليزلي، الذي يقدر بـ2.97 مليون دولار، ففاجأ أدريان المزايدين الآخرين، ورفع السعر إلى 3.1 مليون دولار، ليفوز الزوجان بمبلغ 130 ألف دولار.