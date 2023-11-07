الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

أدريان بورتيلي، فيتو
أدريان بورتيلي، فيتو

لمجرد إثبات أنه "رجل مزادات حقيقي"، رفع الملياردير المثير للجدل في ملبورن أدريان بورتيلي من منسوب الحماس في مزاد علني، حتى بلغت قيمته 12.4 مليون دولار، بعدما اتهم بأنه يلجأ إلى مزايدات وهمية لرفع أرقام المزادات.

من الفقر إلى الثراء السريع

اسمه أدريان بورتيلي، ويعتبر شابًا مثيرًا للجدل، بعد تحول حياته من الفقر إلى الثراء السريع، ويصبح مليونيرًا، مع ثروة تزيد عن 350 مليون دولار، جمعها بعد دخوله في مجال الترويج العقاري عبر الإنترنت في أستراليا.

Advertisements

وفي المزاد الأخير الذي شارك فيه، اشترى بورتيلي الشهير بـ"السيد لامبو"، عددًا من المنازل بسعر ضخم جدًا، بعد منافسة شرسة مع مجموعة من كبار المزايدين المشهورين في عالم الاستثمار العقاري وحرب الرهانات.

رقم قياسي

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل هذا المزاد الذي انتهى بدفعه نحو 12 مليون دولار قيمة 3 منازل كانت معروضة للبيع.. وذلك بعد الجدل الذي أثاره الموسم الماضي واتهامه بأنه "مزايد وهمي"، فاتخذ خطوة غريبة هذه المرة، من خلال المزايدة على نفسه.

وضمن المنازل الثلاثة التي اشتراها "السيد لامبو"، كان للزوجين "ستيف وجيان" اللذين حظيا بسعر 5 ملايين دولار ثمنًا لمنزلهما الذي تبلغ قيمته 3.35 ملايين دولار، ما يعني تحقيقهما ربحًا قيمته 1.65 مليون دولار.

أعلى سعر ممكن

ومن ستيف جيان إلى الشقيقتين إليزا وليبرتي اللتين تسعيان إلى بيع منزلهما، الذي تبلغ قيمته 3.25 ملايين دولار، بأعلى سعر ممكن، وبالفعل وصلت المزايدة إلى 4.3 مليون دولار خلال مواجهة بين داني وأدريان.

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

 

 ولجأ أدريان إلى رفع السعر حتى مستوى 4.2 مليون دولار، وفيما ساد الصمت، ولم يقف في وجهه أي مزايد آخر، اتخذ خطوة تخطّى فيها نفسه، ورفع السعر إلى 4.3 مليون دولار، محققًا ربحًا وفيرًا للشقيقتين وقدره 1.050 مليون دولار.

أرباح 2.7 مليون دولار 

وعلى الرغم من مساعدته فريقين على تحقيق أرباح بلغت قيمتها 2.7 مليون دولار، إلا أن أدريان لم يتوقف عن التباهي بجيوبه الممتلئة، وعينه على منزل الثنائي كايل وليزلي، الذي يقدر بـ2.97 مليون دولار، ففاجأ أدريان المزايدين الآخرين، ورفع السعر إلى 3.1 مليون دولار، ليفوز الزوجان بمبلغ 130 ألف دولار.

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

مزاد علني لبيع وحدات تجارية وخدمية بالعبور الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الملياردير المثير للجدل في ملبورن أدريان بورتيلي مزاد علني الثراء السريع الفقر الترويج العقاري عبر الإنترنت أستراليا صحيفة ديلي ميل البريطانية

مواد متعلقة

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

مواصفات سيارة الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا بعد طرحها في مزاد علني

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

منتج مسرحية زواج اصطناعي يفتح النار على كاملة أبو ذكري بعد هجومها على بيومي فؤاد: "إزاي تنتقدي حاجة مشوفتيهاش"؟

قرار حاسم من الأهلي في ملف تجديد عمرو السولية

محمد سلام، كيف أصبح "هدرس" تريند مصر ومضرب الأمثال خلال 10 أيام

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

زلة لسان حول حرب غزة تضع رئيس وزراء كندا في مأزق

أحداث فلسطين، ردود أفعال المواطنين الفلسطينيين بعد دخولهم معبر رفح (فيديو)

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود الاحتلال الإسرائيلى (صورة)

Advertisements

منوعات

المزيد

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية