البرلمان العربي يدين تصريحات وزير صهيوني بشأن ضرب غزة بقنبلة ذرية

أدان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث بسلطة الاحتلال بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة، مؤكدا أنها تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال، واستمرار تحديها السافر للقوانين والأعراف الدولية.

حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

وشدد البرلمان العربي على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي تزال تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

واستغرب البرلمان العربي مسارعة بعض المسؤولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات، بالرغم أن آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارا عن آثار استخدام قنبلة ذرية، فضلا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا على مرأى العالم أجمع.

وأضاف البرلمان العربي، في بيانه، أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية هي بالأساس لا توجد في قاموسها، ولكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية، رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها.

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اعتراف رسمي من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية

وفي هذا السياق، دعا البرلمان العربي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعترافا رسميا من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا.



وكان وزير التراث بحكومة الاحتلال، عميحاي إلياهو، قد اعتبر أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن.



وقال الوزير المتطرف إن قطاع غزة يجب أن يزال من على وجه الأرض، وعلى إسرائيل إعادة بناء المستوطنات بغزة.



وتعكس تلك التصريحات، الصادرة عن مسؤول حكومي، كون حكومة الاحتلال الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، وأنها تقف وراء اشتعال الأحداث في الأراضي المحتلة.

إطلاق مبادرة لتوثيق جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي



من ناحية أخرى أعلن البرلمان العربي، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرة لتوثيق جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتقديمها إلى الجهات الدولية.

وذكر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له، أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان العربي ومجلس النواب المصري لتوثيق جرائم الاحتلال والتحرك باسم الشعب العربي على كل المستويات الإقليمية والدولية لتقديم التقارير التوثيقية والأدلة على الجرائم غير الإنسانية، والشروع في تقديمها للجهات المختصة، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بهدف محاسبة مرتكبيها".

وأشار العسومي إلى أن "التعامل سيكون من خلال رؤية برلمانية عربية موحدة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على المدنيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر الذي خلف آلاف الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال"، معربًا عن استغرابه من الصمت الدولي، وغياب الضمير الإنساني العالمي.

من ناحية أخرى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من 240.



وقف إطلاق النار في غزة



وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم.

وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.

وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الحركة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.

وأضافت: بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة.

