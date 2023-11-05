بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبرز المعلومات عن أسلحة الدمار الشامل بإسرائيل

النووي الإسرائيلي، أثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الأحد، والتي طالب فيها باستخدام قنبلة نووية في ضرب قطاع غزة، الكثير من التساؤلات حول البرنامج النووي الذي تمتلكه تل أبيب.

هل تمتلك إسرائيل أسلحة نووية؟

منذ نشأة دولة الاحتلال في عام 1948 ويكتنف برنامجها النووي حالة من الغموض حول قدارته وهل تمتلك أسلحة نووية بالفعل أم لا؟

ويعتبر مفاعل ديمونة النووي الذي انطلق منه البرنامج النووي الإسرائيلي والذي مكنها من الحصول على عشرات الرؤوس النووية هو أهم المفاعلات في تل أبيب.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تعترف قط بامتلاكها أسلحة نووية، لكن قلة من الخبراء الدوليين يشككون في وجودها في القائمة العالمية للقوى النووية.

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النووي الإسرائيلي، فيتو

ويمكن القول إن قدرات إسرائيل النووية هي أكثر برامج أسلحة الدمار الشامل سرية في العالم،.ولم توقع إسرائيل أبدًا على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.

ونتيجة عدم توقيعها على اتفاقية حظر الأسلحة النووية فإن إسرائيل لا تخضع لعمليات التفتيش أو تواجه خطر فرض عقوبات عليها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

السلاح النووي الإسرائيلي وقدراته

وظلت قدرات إسرائيل النووية موضوعًا لتقديرات استخباراتية غير دقيقة إلى حد بعيد منذ ستينيات القرن الماضي عندما بدأت تشغيل المفاعل النووي ديمونة في صحراء النقب.

النووي الإسرائيلي، فيتو

وفي فترة الثمانينيات من القرن الماضي ظهرت معلومات عن برنامج إسرائيل النووي، والتي كشفها الخبير السابق في المفاعل مردخاي فعنونو وصفًا وصورًا لرؤوس نووية إسرائيلية لصحيفة بريطانية.

وأدت الأدلة التي قدمها فعنونو إلى إعادة النظر في التقديرات السابقة لعدد الرؤوس النووية التي يُعتقد أن إسرائيل تمتلكها والتي قدرت في عام 2003 بما لا يقل عن 100 وربما 200 رأس نووي.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن إسرائيل أجرت تجارب نووية، إلا ان هناك تقارير أكدت أن الانفجار النووي المشتبه به في جنوب المحيط الهندي في عام 1979 كان تجربة مشتركة بين إسرائيل وجنوب إفريقيا، وقد فككت جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد نهاية الفصل العنصري برنامجها النووي.

النووي الإسرائيلي، فيتو

وفي 1952 شكلت دولة الاحتلال الإسرائيلية هيئة الطاقة الذرية والتي بدأت العمل عن كثب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبعدها بعام واحد فقط بدأت عملية استخراج اليورانيوم الموجود في صحراء النقب وتم تطوير طريقة جديدة لإنتاج الماء الثقيل، مما وفر لإسرائيل قدرتها الخاصة على إنتاج بعض أهم العناصر الأساسية في هذا المجال.

ومن أجل تصميم المفاعل وبنائه، طلبت إسرائيل المساعدة من فرنسا وحصلت عليها.

ووفقا لموقع جلوبال سيكيوريتي ومقره واشنطن، فإن اتفاقا سريًا بين فرنسا وإسرائيل جرى بموجبه بناء مصنع ديمونا في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

النووي الإسرائيلي، فيتو

وتم وصف مجمع ديمونة النووي على أنه مصنع للنسيج ومحطة زراعية ومنشأة لأبحاث المعادن حتى عام 1960 عندما صرح رئيس الوزراء آنذاك ديفيد بن غوريون أن المجمع مركز للأبحاث النووية تم بناؤه "لأغراض سلمية".

المفاعلات النووية في إسرائيل

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها عندما كشفت رحلات طائرات التجسس من طراز يو 2 عن بناء مفاعل ديمونا في عام 1958.

وزار مفتشون أمريكيون المفاعل خلال ستينيات القرن الماضي عدة مرات لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على صورة دقيقة للأنشطة التي كانت تجري هناك.

وقال موقع غلوبال سيكيوريتي إن الإسرائيليين ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث قاموا بتركيب لوحات زائفة لغرف التحكم ووضع الطوب على المصاعد والممرات التي تصل إلى مناطق معينة من المنشأة.

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وخلص تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عام 1968 إلى أن إسرائيل بدأت في إنتاج أسلحة نووية.

وجاء ذلك في أعقاب سنوات من التكهنات حول حجم الترسانة النووية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وهي من ضمن ال9 دول النووية في العالم.

إسرائيل تمتلك سلاح نووي تكتيكي

وأوضح سمير فرج لفيتو، أن إسرائيل لديها أسلحة نووية تكتيكية وتمتلك رؤوس نووية كبيرة، وهي من الدول التي لم توقع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية.

وأكد سمير فرج أن إسرائيل لن تستخدم السلاح النووي في ضرب قطاع غزة مطلقا، لأن مساحة القطاع صغيرة وتل أبيب ستتضرر من ذلك.

وأشار إلى أن التلويح أو التهديد باستخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة هدفه ترهيب المقاومة الفلسطينية ليس أكثر، موضحا أنها في حال استخدامه ستعرض نفسها لعقاب المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته أوضح الباحث السياسي جهاد حرب أن تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال بشأن قصف غزة بالقنابل النووية تعبر عن تفكير معظم القيادات الإسرائيلية التي معظمها من اليمين المتطرف ويوضح خطتهم لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح حرب أن سبب إدانة إسرائيل لتصريحات وزير التراث بشأن قصف غزة بالقنابل النووية أنه لم يكترث لحياة الإسرائيليين، فهذا هو ما أغضبهم، لأنهم بالفعل لا يأبهون لحياة المواطن الفلسطيني أو سبل عيشه، لكنهم أدانوا التصريحات لأن القنبلة النووية ستؤثر على حياة الإسرائيليين أيضا.

وقدم مردخاي فعنونو، الذي عمل تقنيًا في مجمع ديمونا، في عام 1986 لصحيفة صنداي تايمز البريطانية معلومات مفصلة عن برنامج إسرائيل النووي، الأمر الذي دفع المراقبين إلى تصنيف إسرائيل في خانة القوى النووية.

برنامج إسرائيل النووي على الرغم من عدم وجود دليل يؤكد ذلك، تعتبرها مبادرة التهديد النووي سادس دولة في العالم تقوم بتطوير أسلحة نووية وهي من الدول المسلحة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والدول الأخرى هي الهند وباكستان وكوريا الشمالية.

بسبب الغموض، لا توجد معلومات موثوقة حول العدد الدقيق للقنابل النووية التي تمتلكها إسرائيل، ولكن من الشائع تقدير حجم ما يصل إلى 600 قنبلة من طرز مختلفة.

وتستند التقديرات إلى تسرب فعنونو، ووجود المعرفة المطلوبة من قبل العلماء الإسرائيليين، وإمكانات الإنتاج في مجمع الأبحاث النووية.

يتصدر الجدل حول قدرتها النووية عناوين الصحف من حين لآخر. وقد تحدث رؤساء وزراء إسرائيليون مختلفون عن هذه المسألة في الماضي، وعلى وجه الخصوص، طُرحت القضية للمناقشة مع المعلومات التي نشرها فعنونو في عام 1986. بعد نشر وأدين فعنونو من الخيانة والتجسس تتفاقم. كما يتم الترويج للمناقشة حول القدرة النووية الإسرائيلية جزئيًا من قبل الحكومة المصرية.

بدء نشاط إسرائيل النووي

وعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن جوريون على هذه الفكرة وظهر النقاش حول تطوير الأسلحة النووية على جدول الأعمال في وقت مبكر من الخمسينيات من القرن الماضي وفي الواقع مع نهاية حرب عام 1967. كان قادة إسرائيل قد قرروا في ذلك الوقت أن إسرائيل يجب أن تتسلح بأسلحة نووية لردع الدول العربية التي لا تقبل وجودها.