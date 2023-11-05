بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول، إن تصريحات الوزير الاسرائيلي ⁧‫الياهو‬⁩ العنصري كاشفة. فهو ليس فقط يعترف بامتلاكهم ⁧‫سلاحا نووي‬⁩ا وهو السر الذي يعرفه الجميع، لكنه يكرس حقيقة النظرة العنصرية المقيتة للاسرائيليين تجاه ⁧‫الشعب الفلسطيني‬⁩.

الوجه الحقيقى للإحتلال

وأكد خلال تدوينة له على موقع التواصل الإجتماع أكس “هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال لكل من يدافع عنها في الغرب”.

العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

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وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.