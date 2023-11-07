فوائد حب الرشاد، تقوي المناعة وتعالج الصداع

فوائد حب الرشاد، حب الرشاد من الحبوب الكاملة التي لاقت سترة واسعة في الآونة الأخيرة وكثر الإقبال عليه خاصة من قبل متبعة الريجيم لأهمية في فترة الدايت.

وفوائد حب الرشاد، عديدة وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل صناعة العديد من الأدوية، وله قيمة غذائية عالية وينصح به الخبراء.

القيمة الغذائية الموجودة في حب الرشاد

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن حب الرش من الحبوب المهمة التى يجب تقديمها للكبار والصغار لقيمتها الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر المهمة التى يحتاجها الجسم، مثل الحديد والكالسيوم والفسفور والمنجنيز والالياف وفيتامينات سي وأ وب وE، ويجب تناوله من خلال إضافته الزبادى وطبق السلطة.

Advertisements

فئات ممنوعة من تناول حب الرشاد

وأضاف السيد، أن حب الرشاد ممنوع على بعض الفئات منهم:-

مرضى السكر الذين ينتظمون على العلاج لأنه يسبب انخفاضًا شديدًا في مستويات السكر بالدم ما يسبب مشاكل خطيرة لمرضى السكر.

الحوامل لأنه يزيد من انقباضات الرحم.

فوائد حب الرشاد، فيتو

أضرار حب الرشاد

وتابع، أن حب الرشاد له فوائد مهمة، ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله فيكفي تناول ملعقة صغيرة واحدة يوميًّا ولمدة شهر ليس أكثر من ذلك، لأن الإفراط في تناوله يسبب مخاطر عديدة، مثل:

يخفض مستوى البوتاسيوم بالجسم.

يسبب كثرة التبول.

يسبب انخفاض شديد في معدلات ضغط الدم ما يسبب هبوطًا في الدورة الدموية.

فوائد حب الرشاد

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد حب الرشاد:-

يقوي المناعة لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

يساعد في تنظيم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف التى تساعد في عملية الهضم وتنظف القولون.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يخفض مستوى الضغط والسكر بالدم.

يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تسعى بالشبع لفترات طويلة كما أنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

يساعد في الإقلاع عن التدخين.

تفتت حصوات ويعزز من صحة الكلى.

يساعد في علاج الصداع.

يذيب البلغم ويعزز من صحة الجهاز التنفسي.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يحمي من السرطانات لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لمنع تكون الخلايا السرطانية.

تعزز من صحة البشرة وجمالها وحمايتها من التجاعيد.

يعزز من جمال الشعر وتساعد في علاج جميع مشاكله.

يستخدم في علاج التئام كسور العظام سريعًا لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يمنع اضطرابات الجهاز الهضمي ويطرد الغازات.