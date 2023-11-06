أخبار الفن اليوم، انتهاء العلاقات بين محمد سلام وبيومي فؤاد.. وماجدة زكي تكتفي بـ 8 آلاف بشباك التذاكر

شهدت الساحة الفنية على مدار الـ 24 ساعة الماضية من اليوم الإثنين عددا كبيرا من الأخبار والأحداث المتسارعة نستعرض أبرزها:

بشكل مفاجئ، ألغى الفنان محمد سلام متابعة الفنان بيومي فؤاد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به بشكل يشير به إلى انتهاء العلاقات بين الثنائي الكوميدي وسط صمت كبير من الأخير.

وقبل ساعات، كان قد أقدم الفنان محمد سلام على إغلاق التعليقات على الصورة التي تجمعه بالفنان بيومي فؤاد، والتي كان قد نشرها في عام 2020 عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

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ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات بيومي فؤاد والتي أدلى بها عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انتقد طريقة اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية تضامنا مع أحداث فلسطين.

قالت الناقدة الكبيرة ماجدة خيرالله، أنها لم تشاهد مسرحية "زواج اصطناعي" للنجم بيومي فؤاد، موضحة أنها مجرد "نحتاية"، وذلك على حد وصفها حيث كتبت في 3 أيام فقط.. وأشارت إلى أن حديث الفنان بيومي فؤاد عقب انتهاء مسرحية زواج اصطناعي بالرياض، به إهانة للفن المصري بينما موقف "سلام" مشرف للغاية.

و على مدار الساعات الماضية، تصدر الفنان باسم سمرة مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا، بعد ظهوره في فيديو وهو يتبرع بمبلغ مالي للهلال الأحمر، لدعم فلسطين، من داخل لوكيشن فيلمه الجديد كتف قانوني، الذي يصوره مع المخرج سامح عبدالعزيز.

وظهر باسم سمرة في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” قالت خلاله: “طبعا كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لأخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة”.

ومازح باسم سمرة باقي الفنانين في الفيديو قائلا: “اللي مش هيتبرع هظبطه”، قبل أن يظهر في الفيديو وهو يخرج ألف جنيه للتبرع بها.

وفشل أول فيلم سينمائي غنائي مصري - سعودي "سكّر" أن يحقق مليون جنيه بشباك التذاكر المصري خلال ما يقرب من ثلاث أسابيع.. واكتفى فى أحدث ليالي عرضه بـ 8.833، ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن 920 ألف جنيه، ويأتي الفيلم من بطولة الفنانة الكبيرة ماجدة زكي وبرؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته الثالثة، المقرر انعقاده خلال النصف الأخير من شهر نوفمبر الجاري، عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات..

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول) للمخرج حمزة طرزان.