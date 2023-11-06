باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

على مدار الساعة الماضية، تصدر الفنان باسم سمرة مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا، بعد ظهوره في فيديو وهو يتبرع بمبلغ مالي للهلال الأحمر، لدعم فلسطين، من داخل لوكيشن فيلمه الجديد كتف قانوني، الذي يصوره مع المخرج سامح عبدالعزيز.

وظهر باسم سمرة في فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام” قالت خلاله: “طبعا كلنا مش هنوصف إننا زعلانين أو متضايقين قد إيه على اللي بيحصل لأخواتنا في فلسطين، لكن ده مش معناه إننا نتوقف عن الشغل، بالعكس هنشتغل ونشتغل ونجيب فلوس ونتبرع وكلنا نتبرع ولسه هنعمل أفلام وهنتبرع لأن مهنتنا مهمة شريفة ومحترمة”.

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ومازح باسم سمرة باقي الفنانين في الفيديو قائلا: “اللي مش هيتبرع هظبطه”، قبل أن يظهر في الفيديو وهو يخرج ألف جنيه للتبرع بها.

كما علقت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته قائلة: يا ريت في حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، وأتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح وكل أهلنا التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين.

وواصلت: لا وقت للحزن والشعارات للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها ولكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء ينقذ طفل وفخورة ببلدي بالرغم من الوعكة الاقتصادية التي نمر بها إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، ولكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم.

تبرع باسم سمرة لفلسطين

وعلقت إحدى رواد السوشيال ميديا: “هو إيه اللي بيعمله باسم سمرة ده هو بينقط في فرح”.

وقالت أخرى: أنا دمي محروق من الألف جنيه بتاعت باسم سمرة، يعني الهوليلة دي كلها وفي الآخر ألف جنيه.

فيما قال آخر: باسم سمرة مش وقته خالص والله بيموتني من الضحك

وأعربت أخرى عن رأيها بـ: "أنا شايفة إن باسم سمرة لبى نداء للتبرع.. اية المشكلة.. مع تمنياتى لأي قادر إن يبذل ما يستطيع".

وقالت أخرى: عبثية فيديوهات باسم سمرة اللى بتنتشر كل فترة تعبيرا عن تضامنه مع القضية بتخلى الواحد يدعي إنه يكون بيمثل وهدفه يطلع تريند مش إن دي تصرفاته بجد.

باسم سمرة

ومؤخرا كشف الفنان باسم سمرة، عن تلقيه عدة اتصالات تليفونية من أرقام مجهولة وبعدها رسالة موجهة له تحمل تهديد من إسرائيليين بقتله على خلفية دعمه لفلسطين خلال ندوة نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "أقول لمن هددني بالقتل أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش بامبرز مش هتعرف تيجي ورجاء ابعت لي أنت فين وأنا هجيبك في شوال".

حب الشعب الفلسطيني

وتابع باسم سمرة: "الشعب الفلسطيني في قلبنا وإخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل فيهم دلوقتِ من الاحتلال الإسرائيلي".



قصف مستشفى المعمداني

ولفت: "خلال ندوة نقابة المهن التمثيلية تم قصف لمستشفى المعمداني في غزة وأطفال كتير ماتت وقتها انفعلت وقلت افتحوا الحدود وهنقضى علي الإسرائيليين".

