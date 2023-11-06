ناقدة عن مسرحية زواج اصطناعي: "نحتاية" ومحدش شافها أو سمع عنها

قالت الناقدة الكبيرة ماجدة خيرالله، أنها لم تشاهد مسرحية "زواج اصطناعي" للنجم بيومي فؤاد، موضحة أنها مجرد "نحتاية"، وذلك على حد وصفها حيث كتبت في 3 أيام فقط.

مسرحية زواج اصطناعي

وتابعت ماجدة خير الله، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل قائلة: "هي دي مسرحية.. أنا مشوفتهاش ولا في حد شافها، وده يدل على حاجة اسمها "نحتاية" حاجة اتكتبت في 3 أيام وخلاص والسلام عليكم.. مش مسرحية ومسرح يتحط في تاريخ أي حد من اللي شاركوا فيها، هما عارفين أنهم رايحين يهرجوا شوية وياخدوا قرشين".

Advertisements

وأشارت ماجدة خير الله، إلى أن تلك المسرحية ليست لها أي قيمة ولن تعرض على أي منصة رقمية أو عبر محطة فضائية وأبطال العمل فرحين بذلك وهي مسرحية دون المستوى.

واستكملت ماجدة خير الله، قائلة: "بيومي فؤاد مش محروم علشان يعمل كده، ده بيطلع في البرامج بيتقاضى أجر وبيظهر في إعلانات كتير ده غير مشاركته في أفلام ومسلسلات مش عارفين عددها.. يعني ملوش لازمة اللي هو عمله".

https://fb.watch/o8WRxibU0X/?mibextid=Nif5oz

مى عز الدين فى مسرحية زواج إصطناعي

وكانت الفنانة مي عز الدين والفنان بيومي فؤاد قدما مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.