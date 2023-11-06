الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

محمد سلام، فيتو
محمد سلام، فيتو

بشكل مفاجئ، ألغى الفنان محمد سلام متابعة الفنان بيومي فؤاد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به بشكل يشير به إلى انتهاء العلاقات بين الثنائي الكوميدي وسط صمت كبير من الأخير.

وقبل ساعات، كان قد أقدم الفنان محمد سلام على إغلاق التعليقات على الصورة التي تجمعه بالفنان بيومي فؤاد، والتي كان قد نشرها في عام 2020 عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

 ويأتي ذلك بعد حالة الجدل التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحات بيومي فؤاد والتي أدلى بها عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انتقد طريقة اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية تضامنا مع أحداث فلسطين.

Advertisements

 

صورة محمد سلام وبيومي فؤاد 

 وعلى الفور، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي كان قد نشرها محمد سلام مع بيومي فؤاد في وقت سابق، وعلق وقتها عليها قائلا: " الأب، الأخ الكبير، أيقونة الجيل الشهبندر بيومي فؤاد".

وتباينت تعليقات الجمهور على الصورة وعلى وصف محمد سلام لزميله بيومي فؤاد في وقت سابق قبل الأزمة الأخيرة. 


 مسرحية زواج اصطناعي 

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين  ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الذكاء الاصطناعي الفنان محمد سلام الفنان بيومي فؤاد زواج اصطناعي فعاليات موسم الرياض محمد سلام وبيومي فؤاد محمد سلام مسرحية زواج اصطناعي

مواد متعلقة

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

الأكثر قراءة

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

تدمير 5 دبابات وقصف تل أبيب، القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال خلال الساعات الماضية

تاسع دولة تعلن استدعاء جميع دبلوماسييها لدى الاحتلال

جماهير الزمالك تقتحم المران وترفع لافتة ضد فتوح، وشيكابالا يتدخل لحل الأزمة

تعليق عاجل من حماس على التهديد بقصف قطاع غزة بالنووي

تصرف مفاجئ من محمد سلام تجاه صورته القديمة مع بيومي فؤاد

رعب يشيب منه الولدان، أقسى مشهد لطفل يرتعد بعد إصابته فى غزة (فيديو)

أحمد فتوح يلغي متابعة الزمالك وشيكابالا على انستجرام، وهذا رد فعل الأباتشي

Advertisements

منوعات

المزيد

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

عرض 14 فيلما مجانا لرواد قصر السينما في نوفمبر

ديزني تطرح بوستر فردي لشخصية King Magnifico من فيلم WISH

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 06-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البوري يتراجع لـ 105 جنيهات في سوق العبور

سعر الدولار الأمريكي، حركة المؤشر العالمى اليوم الاثنين 6-11-2023

المزيد

انفوجراف

من الاختفاء حتى الإعدام.. 10 محطات ترصد القصة كاملة في قضية طبيب الساحل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التردد في نية صوم الفرض؛ كصوم القضاء والنذر والكفارة؟.. الإفتاء تجيب

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بسداد الديون والرزق الكثير

دعاء إنجاب الولد، 25 دعاء للرزق بالمولود الذكر

المزيد
الجريدة الرسمية