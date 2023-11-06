الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

8 آلاف جنيه إيرادات أحدث ليالي عرض فيلم ماجدة زكي "سكر"

ماجدة زكي، فيتو
ماجدة زكي، فيتو

فشل أول فيلم سينمائي غنائي مصري - سعودي  "سكّر" أن يحقق مليون جنيه بشباك التذاكر المصري خلال ما يقرب من ثلاث أسابيع. واكتفى في أحدث ليالي عرضه بـ 8833، ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن 920 ألف جنيه، ويأتي الفيلم من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

فيلم سكر لـ ماجدة زكي


يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم..

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هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

 


وكتن نطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment. 

 

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