حزب الغد: جرائم إسرائيل فى غزة تجاوزت الحدود

قطاع غزة ، قال إسماعيل إسماعيل السكرتير العام لحزب الغد، إن خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بجنوب لبنان كشف أن عملية طوفان الأقصى أعادت إحياء القضية الفلسطينية، من جديد، والتي جاءت بقرار فلسطيني 100%، والتى أحدثت زلزالا أمنيا وعسكريا ونفسيا ومعنويا على مستوى الكيان الإسرائيلي دفعهم لارتكاب المجازر التى تحدث الأن فى غزة بمباركة امريكية،



المجتمع الدولى يمنح اسرائيل الضوء الاخضر

واكد إسماعيل فى تصريح لفيتو، أن المجتمع الدولي يتبع سياسة الكيل بمكيالين، وهو ما يعطى إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطينى بقطاع غزة وقتل الاطفال والنساء والعجائز بل وصلت الجرائم الإسرائيلية الى ضرب المستشفيات وهو ما يجب التوقف عنه بالتدخل الفوري لوقف عملية إطلاق النار، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.

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استهداف المستشفيات



وتابع إسماعيل ، أن استهداف مستشفى الشفاء في غزة، يمثل تحديا لحقوق المدنيين وقت الحرب وأن العدوان الإسرائيلي خرق كافة القوانين الدولية فما يرتكبه وهى جرائم تندرج تحت مسمى جرائم الحرب وفقا للقانون الدولى وبالتالى نحن امام إرهاب منظُم يمارس الإبادة الجماعية.

اسرائيل تتحدى القانون الدولى

وأضاف إسماعيل، أن قوات الاحتلال الغاشم تستهدف المناطق الطبية والمستشفيات، دون أي اعتبار للقوانين الدولية التي تؤكد ضرورة حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف حتى خلال الحروب،لكن إسرائيل لا تعبأ بذلك فجرائم الاحتلال الصهيوني مستمرة إذ قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى القدس في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة، ومحيط مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

