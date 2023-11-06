طائرات الاحتلال تقصف مدينة غزة بشكل عنيف (فيديو)

رصدت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، مشاهد لقصف الاحتلال لأهداف داخل قطاع غزة.

ولفتت تقارير فلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال تستهدف مدينة غزة بشكلٍ عنيف، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية مركز شرطة المرور شرق دير البلح، وذلك بعد ساعات من تنفيذ عملية اغتيال قائد كتيبة "دير البلح" التابعة لحركة "حماس" وائل أبو عسفة.

تغطية صحفية: "طائرات الاحــتــلال تستهدف مدينة غزة بشكلٍ عنيف، مساء اليوم". pic.twitter.com/ZKbRfLOeXs — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 6, 2023

اغتيال قائد كتيبة "دير البلح" التابعة لحركة حماس

وقال الجيش الإسرائيلي: إن طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو قامت بتوجيه استخباراتي من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بالقضاء على وائل أبو عسفة قائد كتيبة دير البلح التابعة لحركة "حماس" في لواء الوسطى.

إدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الإثنين، بضرورة وقف إطلاق النار في في غزة، محذرا من أن قطاع غزة الذي يتعرض للقصف يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال جوتيريش في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات".

ودان جوتيرش "العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر على المدنيين والمستشفيات واللاجئين المخيمات والمساجد والكنائس ومرافق الأمم المتحدة - بما في ذلك الملاجئ".



من ناحيتها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، "كافة الدول بإدانة التصريحات التي أطلقها وزير المال في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، لإنشاء مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية".

العالم يتجاهل سكان قطاع غزة

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن العالم يتحرك لإطلاق سراح 240 أسيرا من المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، فيما يتجاهل مليوني إنسان يختطفهم الاحتلال في القطاع.

واعتبرت الوزارة تصريح سموتريتش أن الهدف منه سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

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تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية

وأكدت أن "حكومة الاحتلال بهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تنفذها على الأرض من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية"، مطالبةً باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين وأموالهم حماية لما تبقى من حل الدولتين.



وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أسامة حمدان، أفاد بأن إسرائيل ألقت 35 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.



وأشار حمدان في مؤتمر صحفي، إلى أن "الفشل الذي تكبده العدو في 7 أكتوبر ولا يزال يعاني منه في الميدان لا يمكن تغطيته بالأكاذيب"، وتابع: "خسائر الاحتلال أكبر بكثير ما يعلنه وهذا هو سبب قصفه الإجرامي غير المسبوق".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطينى، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.



وأوضحت الوزارة، فى تقريرها اليومى حول العدوان، اليوم الاثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفى الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلي أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.



وفي سياق يتعلق بالمحتجزين، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية.