الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع جنوب لبنان ويصيب 4 مسعفين

جنوب لبنان،فيتو
جنوب لبنان،فيتو

أفادت مصادر لبنانية محلية،اليوم الأحد، بأن  حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.

ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

و أصيب أربعة مسعفين بجروح إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية بينما كانوا متوجهين لنقل مصابين في قضاء صور، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن عمليات قصف واسعة لأطراف بلدات عدة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

Advertisements

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم، فيما تعاملت القبة الحديدية مع "هدف مشبوه" على الحدود مع لبنان.

وسبق ذلك إعلان جيش  الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت فجرًا، البنية التحتية العسكرية لحزب الله فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه، ليرتفع عدد قتلاه إلى 61، منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان.

قصف إسرائيلي عنيف على بلدات جنوبي لبنان

تطورات حرب غزة، السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان والمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.. ويستعرض جهود مصر للدفع باتجاه وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل اسقاط طائرة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي حرب غزة حركة حماس

مواد متعلقة

نشرة الأخبار، مجزرة جديدة للاحتلال، اقتحام جنين، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين، أكبر مظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمريكا

حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود إسرائيليين في منطقة المطلة

رويترز: حزب الله استخدم سلاحا جديدا قويا ضد إسرائيل

تطورات حرب غزة، السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان والمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي.. ويستعرض جهود مصر للدفع باتجاه وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية

الأكثر قراءة

بعد مطالبة وزير صهيوني بقصف غزة بالنووي، أبو الغيط: إسرائيل اعترفت بالسر الذي يعرفه الجميع

الكشف عن أكبر شبكة تجسس إسرائيلية لتضليل العرب.. «موران» رأس الحربة في جيش الاحتلال.. تدرس اللغة العربية والقرآن للإيقاع بالمقاومة

أول تعليق من السعودية على مطالبة الوزير الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي

جميعة المؤلفين تصدر بيانا عاجلا بشأن استغلال الأغاني الوطنية في الإعلانات

زغلول صيام يكتب: من عبد الله السعيد وحسام عاشور إلى محمد سلام وبيومي فؤاد.. الدولار أفسد قوة مصر الناعمة

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

مدرب بلدية المحلة يكشف حقيقة طلب الزمالك قطع إعارة حسام أشرف

أول تعليق من الأزهر على الدعوات الإسرائيلية لضرب قطاع غزة بالنووي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الصلح في المنام وعلاقته بتأنيب الضمير والشعور بالذنب وإنهاء الخلاف

المزيد
الجريدة الرسمية