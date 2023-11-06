الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال: وافقنا على خطط إضافية للعملية البرية في غزة

وزير دفاع الاحتلال
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للعملية البرية في غزة.

 

قلق جيش الاحتلال

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم مسئول أمني إسرائيلي، بأن هناك قلقا في جيش الاحتلال من أن يواجه نتنياهو ضغوطًا أمريكية للحد من القتال قبل تحقيق الأهداف في غزة.

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بيان صادم لمنظمة الأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للأطفال

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال مساء اليوم الإثنين: إن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن في غزة، مشددا على أن القطاع أصبح مقبرة للأطفال.

 

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وأضاف: "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، لقد خصصنا أكثر من مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في قطاع غزة".

 

وشدد جوتيريش على أن صور المعاناة في غزة تفطر القلوب ويجب أن نتمسك بإنسانيتنا وعلينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، لافتا إلى أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة.

 

وتابع: "أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وأكرر دعوتي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأي طرف بأي صراع لا يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي".

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.

 

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الإثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.    

 

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