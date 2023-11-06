الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهجوم الأقوى منذ طوفان الأقصى، بيان عاجل من حزب الله بشأن قصف مواقع الاحتلال اليوم

أمين عام حزب الله،
أمين عام حزب الله، فيتو

طوفان الأقصي، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف مساء اليوم الاثنين موقعين إسرائيليين بقصف صاروخي، مشيرا إلى أنه استهدف  ‏موقعي "المالكية" و"جل الدير" وحقق إصابات مباشرة.‏

 

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام أن حزب الله اللبناني، نفذ اليوم الاثنين، هجوما ضخما ومتزامنا على مواقع إسرائيلية على مسافة 50 كيلومترا. 

 

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية الصواريخ التي أُطلقت من لبنان على كرايوت بالقرب من حيفا، بأنها الأطول المدى حتى الآن.

 

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إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

 

وقال جيش الاحتلال إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

 

القسام تعلن قصف تل أبيب وتدمير 6 دبابات

بدورها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

 

كذلك أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

 

ومنذ قليل، أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

 

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

 

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

 

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

 

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

قذائف الياسين كلمة السر، كتائب القسام تعلن تدمير سادس دبابة إسرائيلية في غزة

تدمير 5 دبابات وقصف تل أبيب، القسام توجه ضربة موجعة للاحتلال خلال الساعات الماضية

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إطلاق 10 صواريخ من لبنان تجاه شمال إسرائيل

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