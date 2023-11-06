ليبرمان يطالب بإقالة نتنياهو فورا من منصبه

طالب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان مساء اليوم الإثنين، بإقالة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من منصبه بشكل فوري.



وبحسب القناة 12 من التليفزيون الإسرائيلي أن ليبرمان طالب باستبدال نتنياهو بشخصية أخرى من حزب الليكود حتى في ظل استمرار الحرب وقد اتهمه بالمسؤولية عن الفشل في أحداث السابع من أكتوبر ومحاولاته للتهرب من المسؤولية وإلقائها على آخرين.

إقالة نتنياهو من منصبه

وكانت وسائل إعلام عبرية نشرت نتائج استطلاع تشير إلى تأييد غالبية الإسرائيليين استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه.

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ولفتت القناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي إلى أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورًا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% على أنه عليه أن يستقيل على الفور.

كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.

ووفق الاستطلاع دعا 64% منهم أن على إسرائيل إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.





فشل نتنياهو في الحرب مع حماس

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.

وفي نهاية شهر أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أن 66 % من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.

وحول الاستطلاع، قالت "يديعوت أحرونوت" "تبين أن 75 % من الجمهور اليهودي يحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر"، مضيفة أن "66 % من الإسرائيليين أجابوا بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 % أجابوا ببقائه.



واندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الإسرائيليين وعائلات الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس أمام منزل نتنياهو بالقدس المحتلة.

تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو بالقدس المحتلة

وحاصر الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين السبت الماضي منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

وطالب المتظاهرون نتنياهو بتقديم استقالته فورًا.

وتأتي التظاهرة بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطينى، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.

وأوضحت الوزارة، فى تقريرها اليومى حول العدوان، اليوم الاثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفى الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلي أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.



وفي سياق يتعلق بالأسرى، أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر أن واشنطن ليست مهيأة لتأكيد صحة تصريحات "حماس" حول أن بعض الرهائن الذين تحتجزهم في القطاع قد لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية- بحسب تعبيره.