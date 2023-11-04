خسائر فادحة تضرب جيش الاحتلال.. قدرات حماس العسكرية حديث العالم.. وصحف أمريكية تتحدث عن الأنفاق الأكثر تطورا

29 يوما مرت على بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، ورد عليها جيش الاحتلال بعدوان غير مسبوق، تسبب في سقوط أكثر من 9 الاف شهيد والاف الجرحي والمصابين، فضلا عن عشرات المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

مخطط إبادة جماعية إسرائيلي للفلسطينيين داخل قطاع غزة

ووسط تنديد دولي بالعدوان على القطاع، لم تلتفت حكومة نتنياهو إلى النداءات بوقف إطلاق النار لوقف نزيف الدماء داخل قطاع غزة، فضلا عن عرقلة خطوات دخول المساعدات الاغاثية للقطاع، وعمليات تدمير سبل الحياة الممنهجة من قبل القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة إلى أن وصفها العالم بمخطط إبادة جماعية إسرائيلي أمريكي للفلسطينيين.

Advertisements

ووسط المجازر الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين العزل، تحقق المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس مكاسب كبيرة، ويوميا تكبد الاحتلال خسائر فادحة بين صفوفه، عقب محاولات الاجتياح البري للقطاع وهو الأمر الذي حذر منه العديد من الخبراء العسكريين الدوليين وأيضا السابقين بجيش الاحتلال.

قوة حماس تكبد الاحتلال خسائر فادحة

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إسرائيل، التي شرعت في اجتياح غزة بريا، ستواجه "عدوا أكثر قوة يمتلك أسلحة أكثر فتكا".

وأوضحت: في المرة الأخيرة التي غزت فيها إسرائيل قطاع غزة قبل ما يقرب من عقد من الزمن، قامت قواتها بسحق قوة مقاتلة من حماس لا مثيل لها، ودمرت الأنفاق وأغلقت طرق التهريب، مما كلف الحركة ثلثي صواريخها".

لكن حماس، حسب الصحيفة، نجحت على مدار السنوات الماضية في إعادة بناء ترسانتها العسكرية بدعم فني ومادي إيراني، مضيفة: "ترسانة حماس العسكرية الحالية، ليست هي ذاتها التي اختبرتها إسرائيل في حربها السابقة على غزة".

وأشارت إلى أن حماس تمكنت من تطوير ترسانتها محليا، في ظل الحصار الذي يشهده القطاع.

وأبرزت "وول ستريت جورنال" أن كل تفاصيل هجوم 7 أكتوبر كانت "غير اعتيادية ولا أدواته عادية".

إسرائيل تدخل صراع طويل الامد مع حماس

وأوضحت أن "على إسرائيل الاستعداد لصراع طويل الأمد في غزة لا يشبه صراع 2014".

ويتحدث التقرير عن أن لدى حماس حاليا مخزونا كبيرا من الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى، القادرة على ضرب عمق تل أبيب والقدس.

وفي ترسانة حماس العسكرية كذلك مسيرات محلية الصنع قادرة على ضرب إسرائيل، من أبرزها "الزواري" الانتحارية.

أنفاق حماس الأكثر تطورا في أي نوع من الحروب

وعلى الرغم من قيام إسرائيل بانتظام باستهداف أخطبوط أنفاق حماس، إلا أن الأخيرة لا تزال تمتلك شبكة أنفاق تمتد إلى البحر.

وحسب الصحيفة الأمريكية: "ربما تكون أنفاق حماس، الأكثر تطورا في أي نوع من الحروب".

وإجمالا لخسائر الاحتلال زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما أعلن هاجاري في الموجز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".



حماس تمتلك قدرات صاروخية وترسانة أسلحة كبيرة جدًّا

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أمس الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًّا - على حد قوله.

وزعم أوكولوفا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: "نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة، وفي إسرائيل تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًّا في الجزء الأوسط من إسرائيل"، ووفقًا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدًا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعًا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات، بحسب تعبيره.



وتابع أوكولوفا مزاعمه: إن قوات حماس مسلحون ومدربون تدريبًا جيدًا وكانوا يستعدون لسنوات عديدة".



إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل

في الوقت نفسه، وجدت ممثلة الجيش الإسرائيلي صعوبة في تحديد الترتيب العددي للإمكانات الصاروخية التي ظلت تحت تصرف حماس بعد إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل خلال ثلاثة أسابيع من التصعيد.



من ناحيته أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير عناصر المقاومة خلال الساعات الماضية 24 آلية عسكرية إسرائيلية.

وقال أبو عبيدة: "نخوض حربًا غير متكافئة سَتُدرَّس في العالم وما نشرناه جزءٌ يسير من بطولات مجاهدينا"، مضيفًا: "أدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين إلى معركة غزة".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 24158 مصابًا، قائلًا: كل 10 دقائق يرتقي طفل شهيدًا وكل 10 دقائق تحدث إصابتان للأطفال منذ بدء العدوان.

تدمير مقومات الحياة في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي.

تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.



مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

دعم أمريكا لإسرائيل

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.



طوفان الأقصى، من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.