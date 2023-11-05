جيش الاحتلال يفصل طيار من الخدمة بسبب تهديده بإسقاط نتنياهو

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر طرد طيار من الخدمة بسبب تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على واتساب.

جندي يهدد نتنياهو في رسالة

وكتب الطيار الذي يعمل لدى جيش الاحتلال ويدعى نوف إيريز في رسالة إلى أصدقائه:" سنسقط نتنياهو عندما ينتهي هذا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قرر قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار إنهاء خدمة الاحتياط للجنرال (احتياط) نوف إيرز على الفور بعد أن تحدث عن موضوعات سياسية أثناء الخدمة"

وتعرض نتنياهو لأكثر من مرة لهجوم من قبل جنود وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الكارثة التي حلت بإسرائيل إزاء عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جندي إسرائيلي، يهاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".

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الهجوم على نتنياهو في قاعدة عسكرية

وظهر الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفيديو وهو ينهال بالألفاظ النابية على نتنياهو ويحمله المسؤولية عن مقتل أصدقائه.

وقال الجندي الإسرائيلي في الفيديو: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".

وعلى الفور قام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".

واقتحم أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس خلال عملية طوفان الأقصى منزل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



اقتحام منزل نتنياهو

وجدير بالذكر أنه لم تتوقف الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلا قليلًا خلال السنة الحالية، حيث تتواصل الاحتجاجات ضده وضد سياساته، خاصة مع ما تشنه آلة الحرب الصهيونية من عدوان وحرب إبادة على غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.