الأخطاء القاتلة، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي يكشف نقاط ضعف نتنياهو وقوة القسام.. قادة الجيش يتحملون إخفاق طوفان الأقصى.. وهذا هدف الزحف على غزة

على الرغم من صعود بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال وقادة جيش الاحتلال بشكل يومي للحديث عن نجاحات في أرض المعركة مع المقاومة الفلسطينية ومحاولة إقناع الجمهور الإسرائيلي بالفوز في المعركة، إلا أن جنرالات دولة الاحتلال القدامى يردون على هذه التصريحات بشن هجوم على قادة دولة الاحتلال وطريقتهم في التعامل مع الأزمة التي قد تجر إسرائيل إلى الانتهاء وهو ما يكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بالانتصارات العسكرية على الأرض.

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طوفان الأقصى كابوس ضرب حكومة نتنياهو وقادة جيش الاحتلال

وهاجم عاموس يادلين - الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، -حكومة نتنياهو قيادات جيش الاحتلال وحملهم الفشل في صد هجوم "طوفان الأقصى" الذي بدأته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ولفت يادلين، خلال حديث مع شبكة سي إن إن الأمريكية إلى أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والخطأ الذي يتحمله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجانب “رؤساء الوزراء السابقين ورئيس شين بيت -جهاز الأمن العام الإسرائيلي- وقائد الجيش الإسرائيلي”.

إسرائيل فشلت أمام هجوم "حماس"

وقال يادلين إن "ما حدث في 7 أكتوبر كان بمثابة فشل كارثي، في الأساس ثلاثة إخفاقات متتالية. كل النجوم كانت مصطفة ضد إسرائيل وهو ما تسبب في الكارثة. إنه فشل استخباراتي وفشل عملياتي وفشل قيادي سياسي".



وتابع: "قال رئيس الاستخبارات وقائد الجيش إنهما يتحملان المسؤولية، لكنهما يتطلعان إلى النصر في هذه الحرب. لم يقبل رئيس الوزراء مسؤوليته، وبدأ بطريقة ما حملة من نوع ما لإلقاء اللوم كله على الاثنين الآخرين. هذا غير مقبول. أنا سعيد لأنه اعتذر وفهم الخطأ. مشيرا الي ان الهدف، هو كسب الحرب، وتدمير حماس، وإعادة جميع الرهائن من غزة".

خطأ تعامل حكومة نتنياهو مع حركة حماس

وتطرق يادلين إلى سياسة تعامل نتنياهو مع حماس، قائلًا: "لقد تبين أن السياسة ضد حماس خطأ فادح، وصيغة أن حماس هي النظام المسؤول في غزة، وأن يحيى السنوار- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس - يهتم بمليوني شخص ومسؤول عنهم ويريد أن يرفع مستوى المعيشة لديهم ويريد بناء غزة - لقد كان هذا خطأ زاعما بأنه لا يهتم بالمليوني شخص وفكر بهذا المخطط في إسرائيل بدلًا من الاهتمام بسكان غزة".



وأكد الرئيس الأسبق للاستخبارات الإسرائيلية أن "هذه الأخطاء لا تقع على عاتق رئيس الوزراء فقط. إنها تشمل رؤساء الوزراء السابقين ورئيس شين بيت ورئيس الجيش الإسرائيلي.

طوفان الأقصى، فيتو

تجنب عملية السلام مع السلطة الفلسطينية فشل لـ " نتنياهو "

وخلال حديث يادلين أشار قائلا: كان خطأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أنه لتجنب عملية السلام مع السلطة الفلسطينية، فإنه لم يعتبر حماس فقط على أنها الإرهاب، ولكن، فقد زودهم بالأموال القطرية وكل المواد التي تساعدهم على تشكيل قوة عسكرية على حدود إسرائيل. هذا ضد اتفاقيات أوسلو وما وعد به الوزير رابين كل الإسرائيليين، بأنه إذا كان سيكون هناك سلطة أو دولة فلسطينية، فسوف تكون منزوعة السلاح. ما ستفعله إسرائيل هو أن تقوم بنزل السلاح من قطاع غزة".



قانون الإصلاح القضائي دمر الجبهة الداخلية لدولة الاحتلال

وأشار يادلين إلى أن "الخطأ الثاني لـ " نتنياهو" هي التسعة أشهر التي دفع فيها إسرائيل إلى أزمة داخلية. كان الجميع مشغولين بإصلاحه القضائي، بدلًا من أن يكونوا مستعدين، تسبب في إضعاف ردع إسرائيل والذي أدى لسوء الحظ إلى هذا الهجوم - من بين أسباب أخرى"، على حد تعبيره.

يادلين سبق وأن توقع سيناريو دمار إسرائيل خلال العام الجاري

الجدير بالذكر أن عاموس يادلين سبق وأن حذر حكومة الاحتلال الشهر الماضي من سيناريو ضمن 5 سيناريوهات هي الأسوأ التي تواجه دولة الاحتلال خلال العام الجاري أبرزها حالات التصعيد في الضفة الغربية خلال الأعياد اليهودية واندلاع مواجهة مع قطاع غزة وحزب الله.

اندلاع حالة تصعيد داخل الساحة الفلسطينية

وتوقع يادلين اندلاع حالة تصعيد داخل الساحة الفلسطينية، وهو السيناريو القائم على فرضية الحرب ضد الجيش الإسرائيلي ودخول حركة حماس في ذلك التصعيد.



في حين توقع يادلين تزايد التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل، واحتمال تنفيذ "حزب الله" اللبناني هجوما ضد إسرائيل، فضلا عن اشتعال الحرب على أكثر من جبهة.



إن عمليات التصعيد التي وقعت خلال السنوات الأخيرة أعادت الحديث عن احتمالية وقوع حرب على عدة جبهات، وأن تلك الحرب تفرض على الجيش الإسرائيلي وصناع القرار في تل أبيب فهم "فقة الأولويات" ومعنى قوة الردع.



من ناحية اخرى كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن قصـف زوارق الاحتلال الإسرائيلي، منزلًا في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، بالتزامن مع عملية التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات



زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف المواصي

ويتزامن القصف البحري الأخير، مع قصف جوي استهدف مخيم جباليا ونتج عنه مئات الشهداء، بعد مسح مربع سكني كامل عن على وجه الأرض.



أعلنت هيئات الأسرى الفلسطينية اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد المعتقلين الفلسطينيين من مختلف أرجاء الضفة الغربية في السجون الإسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر الجاري إلى أكثر 1740 شخصا.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى في بيان رسمي بالشراكة مع نادي الأسير الفلسطيني، أن القوات الإسرائيلية.



واعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء 60 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة ونائب.



ووفقا للبيان تركزت عمليات الاعتقال الأكثر كثافة في محافظات بيت لحم والخليل ونابلس، فيما تركزت باقي الاعتقالات في محافظات جنين وسلفيت وطولكرم ورام الله والقدس.



وأشار البيان إلى أن حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين.



مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.



في السياق ذاته، ارتفع عدد شهداء غزة من الأطفال نتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حتى أن تعداد الشهداء من الأطفال في تلك المدة تخطى التعداد السنوي لوفاة واستشهاد أطفالهم.



والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على أطفال غزة فاقت جرائمها عام كامل في نزيف الطفولة بمناطق النزاعات، فتلك الأيام المعدودة نهشت من مخزون البراءة في قطاع غزة، أكثر مما فعل عام كامل حول العالم منذ 2019.