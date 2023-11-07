فيتوريا يضع خطة تحقيق حلم التأهل لمونديال 2026.. مباراتا جيبوتي وسيراليون تحسمان مستقبل الخواجة مع الفراعنة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للدخول فى مرحلة جديدة تماما تحت قيادة مديره الفنى البرتغالى روى فيتوريا، حيث يدخل الفراعنة معسكرا مغلقا فى الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، استعدادا لقص شريط مواجهاته أمام جيبوتى وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التى تقام فى ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

نجح البرتغالى روى فيتوريا بعد تسلمه مسئولية القيادة الفنية لمنتخب مصر فى تصحيح مسار الفريق فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 فى كوت ديفوار، وقاده للتأهل للـ«كان» بعد تصدر المجموعة الرابعة محققا الفوز فى مبارياته الأربع بالتصفيات بدءا من الجولة الثالثة وحتى الجولة الأخيرة، بعد أن تعثر الفراعنة فى الجولة الثانية بخسارة مذلة أمام إثيوبيا فى الجولة الثانية بهدفين نظيفين أطاحت بمديره الفنى السابق إيهاب جلال.

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مباراتا منتخب مصر أمام جيبوتى وسيراليون فى افتتاح مشوار منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 ستكونان حاسمتين لمصير فيتوريا مع منتخب مصر، لذلك سيكون الخواجة مطالبا بتحقيق الفوز بهما، لأنهما سيحددان بوصلة الفراعنة نحو التأهل للمونديال، وخسارة أى نقطة فى هاتين المباراتين ستكون بمثابة الابتعاد خطوات ليست بالقليلة عن إدراك عرس المونديال، وهو الحلم والهدف الأسمى الذى من أجله تم استقدام الخواجة البرتغالى ومنحه مئات الآلاف من الدولارات.

وبدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا فى وضع الترتيبات الخاصة بمعسكر الفراعنة المقبل، الذى سيضم القوة الضاربة فى تشكيلة الفراعنة سواء مجموعة المحترفين أصحاب الخبرات الكبيرة، أو لاعبى الدورى المحلى الذين يملكون حماسًا ورغبة كبيرة فى بلوغ العالمية من خلال الظهور مع منتخب مصر فى مونديال 2026 فى بلاد العم سام.

مصدر مقرب من الجهاز الفنى لمنتخب مصر، أكد أن الخواجة أكد لمعاونيه أن حلم التأهل لمونديال 2026 سيحسم من الجولتين الافتتاحيتين أمام جيبوتى بالقاهرة يوم 16 نوفمبر، ثم أمام سيراليون يوم 19 من الشهر نفسه على ملعب صامويل كاتيون فى دولة ليبيريا.

وشدد فيتوريا خلال جلسة عقدها مع جهازه المعاون قبل يومين، أنه لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الست فى الجولتين الأولى والثانية على حساب جيبوتى وسيراليون واعتلاء صدارة المجموعة الأولى مبكرا، خاصة أن منتخب مصر سيواجه منافسين أكثر قوة بدءا من الجولتين الثالثة والرابعة، حيث يواجه المنافس الأقوى له فى المجموعة منتخب بوركينافاسو فى الجولة الثالثة بالقاهرة، أما فى الجولة الرابعة فسيواجه المنتخب الغينى خارج الديار.

ويرغب فيتوريا فى حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الجولات الأربع الأولى، من خلال تحقيق الفوز فى الجولات الأربع الأولى، خاصة أن اثنتين منهما ستقامان على ملعبه بالقاهرة، وهما مباراتا جيبوتى فى الجولة الأولى وبوركينافاسو فى الجولة الثالثة، والأخيرة هى مباراة يراها فيتوريا بـ6 نقاط، والفوز بها سيجعل منتخب مصر أن يضع قدمه الأولى فى المونديال.

فيتوريا كلف معاونيه بمتابعة جميع مباريات المنتخبات الخمس المنافسة له فى المجموعة الأولى خلال مباريات الجولتين الأولى والثانية، وإعداد تقارير فنية تفصيلية عن مواطن القوة والضعف فى كل منها، وألا تقتصر التقارير الفنية فقط على منتخبى جيبوتى وسيراليون، كما كلف محلل الأداء فى جهازه المعاون بإعداد تقرير واف عن منتخب بوركينافاسو، منافس الفراعنة فى المجموعة الثالثة والذى يطمح إلى المشاركة فى المونديال لأول مرة فى تاريخه.

وأضاف المصدر، أن فيتوريا ينوى الاعتماد على نفس المجموعة من اللاعبين الذين شاركوا فى المعسكر الأخير بدولة الإمارات والذى خاض خلاله مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين، مع إمكانية إدخال تعديلات طفيفة على القائمة النهائية فى حدود دخول وخروج عنصر أو عنصرين على الأكثر.

وينتظر فيتوريا عودة أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة للمشاركة فى المباريات رفقة فريقه تمهيدا لعودته لصفوف منتخب مصر ودعم الخطوط الدفاعية خلال المرحلة المقبلة، التى ستشهد بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار وبعدها مباراتى بوركينافاسو وغينيا فى تصفيات المونديال فى يونيو من العام المقبل.