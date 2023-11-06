الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو عبيدة يعلن تدمير 27 آلية عسكرية لقوات الاحتلال في غزة خلال 48 ساعة

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

التوغل البري في غزة، أعلن أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين، تدمير 27 آلية عسكرية (كليا وجزئيا) خلال الـ48 ساعة الماضية.

 

ومنذ قليل، كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تدمير سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".

 

كما أفادت كتائب القسام باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".                

 

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الإثنين، قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

 

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وأضافت كتائب القسام: "مجاهدونا يهاجمون قوات الاحتلال شمال غرب مدينة غزة ويدمرون 5 دبابات بقذائف الياسين 105، كما قصفنا تجمعًا للجنود قرب إيرز بقذائف الهاون".

 

إطلاق 30 صاروخًا من لبنان تجاه شمال إسرائيل

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، إطلاق 30 صاروخًا من لبنان باتجاه شمالي دولة الاحتلال.

 

وقال جيش الاحتلال إن قواته ترد حاليا بالمدفعية على مصادر النيران.

 

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

 

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

 

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

 

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

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