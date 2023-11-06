تعليق عاجل من حماس على التهديد بقصف قطاع غزة بالنووي

قصف غزة بالنووي، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الإثنين إن تصريح وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي ما هو إلا تكريس للتراث "الصهيوني" في ارتكاب المجازر، مشددا على أن تصريحاته تعد اعترافا صريحا ورسميا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

وأكد حمدان، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بحقه في تقرير مصيره بنفسه، محذرا من فرض وصاية دولية على مستقبل القطاع، كما أعرب عن رفض كل الأطروحات الغربية الأمريكية فيما يتعلق بمستقبل غزة.

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وتابع: "إسرائيل توزع منشورات لإجلاء السكان من شمال غزة ثم تقصف سياراتهم، لقد دمر الاحتلال 250000 وحدة سكنية في غزة حتى الآن، وندعو الأمم المتحدة إلى إرسال لجنة تحقيق دولية للمستشفيات في القطاع".

وأوضح القيادي في حركة حماس خلال بيان صحفي أن الليلة الماضية شهدت أكبر مجزرة يرتكبها الكيان الصهيوني منذ إنشائه، لافتا إلي أن العدو يغطي على خسائره في الميدان باستهداف النساء والأطفال الآمنين في منازلهم.

واستكمل: "لم ينجُ أي نازح من قصف الاحتلال حتى من اتصلت بهم سفاراتهم الأجنبية، والتسجيلات الصوتية التي يعرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهمية".

قصف الاحتلال لعدة مستشفيات في غزة

واليوم الإثنين، أدانت وزارة الصحة الفلسطينية، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعدة مستشفيات في قطاع غزة وذلك أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وأفادت الصحة الفلسطينية في بيانها، أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة غارات جوية مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال أكبر مستشفيات القطاع للعيون وألحقت بهم دمارًا واسعًا، لافتةً النظر إلى أن القصف الإسرائيلي طال كذلك للمرة الثانية مستشفى النصر للأطفال ومستشفى الأورام السرطانية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن عملية القصف هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية وتسببت في استشهاد مرضى داخل تلك المستشفيات.

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