خلل فني في منظومة القبة الحديدية وسقوط أحد صواريخها على تل أبيب (فيديو)

غزة الآن، تداولت العديد من المواقع الإخبارية مشاهد توثق حدوث خلل فني في منظومة القبة الحديدية في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت وكالة «شهاب» الفلسطينية، مقطع فيديو مصورا، أظهر سقوط أحد صواريخ القبة الحديدية على تل أبيب.

#شاهد أحد صواريخ القبة الحديدية يسقط على تل أبيب pic.twitter.com/YgMr8ZsgH8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 5, 2023

المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

ومنذ قليل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسقوط صواريخ في تل أبيب ورمات غان وبيتح تيكفا.

وتوجه الإسعاف الإسرائيلي إلى مواقع في تل أبيب الكبرى إثر تقارير عن سقوط صاروخ. ودوت انفجارات عنيفة في مدينة تل أبيب.

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وأكدت كتائب القسام، قصفها تل أبيب بدفعة صواريخ ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة.

قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

كذلك أفادت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – بتدمير دبابة صهيونية متوغلة جنوب غرب تل الهوى بغزة، بقذيفة الياسين 105.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت كتائب القسام، تدمير ثلاث آليات عسكرية لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الهجوم على غزة، واستخدمت كتائب القسام خلال المواجهات مع جيش الاحتلال قذائف الياسين 105.

ومنذ قليل، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد تظهر مفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي التي تواصل دك قوات الاحتلال المتوغلة والمتحشدة في قطاع غزة، بمئات قذائف الهاون.

واختتم الفيديو برسالة من حماس لجنود الاحتلال تقول: سندك هيبة جيشكم..

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية

وأمس، بثت كتائب القسام، مشاهد من استهداف قوات خاصة إسرائيلية متحصنة في عدة مبانٍ في بيت حانون بقذائف "TBG" و"RPG" والاشتباك معها.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، أمس السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما ادعى هاجاري في الموجز الصحفي إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح، لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

تعزيز منظومة القبة الحديدية من قبل الولايات المتحدة

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستتحد لدعم إسرائيل وستزودها بالذخائر وستساعدها في تعزيز منظومة القبة الحديدية، كاشفا عن أنه سيطلب من الكونجرس اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم إسرائيل.

وتابع بايدن: "ندعم إسرائيل على الدوام ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التي حدثت.. ومستعدون لنقل أي أصول عسكرية أمريكية كلما تطلب الأمر".

وزعم الرئيس الأمريكي: "حماس ارتكبت جرائم إرهابية بحق مدنيين.. وحاشية حماس تذكرنا بما كان يرتكبه داعش وجلبت ذكريات مؤلمة.. إنها حركة إرهابية تستخدم الفلسطينيين الأبرياء كدروع بشرية وسنواصل الوقوف مع إسرائيل".

وأضاف بايدن: "هجوم حماس على إسرائيل كان شرا مطلقا.. لقد تعمدت استهداف المدنيين"، مؤكدا مواصلة تقديم المساعدات لإسرائيل لتوفير كل ما تحتاجه لمواجهة الإرهابيين.