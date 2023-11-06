الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

أكاديمية الشرطة تعقد ورشة للخبراء الأفارقة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي (صور)

أكاديمية الشرطة تعقد
أكاديمية الشرطة تعقد ورشة للخبراء الأفارقة، فيتو

 عقدت أكاديمية الشرطة ورشة العمل الخامسة عشر للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال إفريقيا.
 


 جاء ذلك فى ضوء الدور الهام الذى تقوم به وزارة الداخلية ومشاركتها فى تنمية وبناء قدرات الكوادر الشرطية على المستوى الوطنى والإقليمى فى القارة الإفريقية، فقد اضطلع المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة بتنظيم فعاليات ورشة العمل الخامسة عشر الخاصة بوضع البرامج التدريبية للمكونات العسكرية والشرطية والمدنية ضمن القوة الإفريقية الجاهزة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وقدرة إقليم شمال إفريقيا "والتى عقدت على مدار (3) أيام بحضور (49) مشاركًا من مسئولى الاتحاد الإفريقى والقدرات الإقليمية والتجمعات الاقتصادية الإفريقية، وبعثات دعم السلام التابعة لمفوضية الأمن والسلم، ممثلى مراكز التدريب المعتمدة وكذا ممثلى الجهات الشريكة والممولة لبرامج التدريب بالاتحاد الإفريقى، وتعد ورشة العمل أكبر حدث تدريبي قاري ينظمه الاتحاد الإفريقى سنويًا لمتابعة وضع وتنفيذ البرامج التدريبية على المستوى القارى، وقد عقدت الفعالية تحت عنوان (تطبيق قواعد الامتثال والمساءلة فى مهام دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقى – التحديات والفرص).

وشهدت جلسات الانعقاد مناقشات مثمرة لعدة موضوعات جاء أبرزها (تقييم مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل الرابعة عشر التى عقدت فى ديسمبر 2022  - مراجعة التقدم الذى تم إحرازه فى تنفيذ خطة التدريب الحالية - استكشاف الفرص المتاحة لدمج الموضوعات الخاصة "بالامتثال والمسائلة فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى" فى البرامج التدريبية - طرح مسودة خطة التدريب للقوة الأفريقية الجاهزة 2024/ 2026 لمناقشتها وإبداء أي ملاحظات عليها). 

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وفى ختام فعاليات ورشة العمل أصدرت اللجنة المنظمة تقريرا ختاميا تضمن عددًا من النتائج أبرزها (اعتماد نتائج المراجعات التى تمت لتقييم مدى التقدم فى تنفيذ خطة التدريب الحالية 2021/2023 والاستعانة بتلك المراجعات لصياغة توجيهات إرشادية من شأنها رفع كفاءة عملية التدريب وبناء القدرات الإفريقية - تسجيل الملاحظات والمداخلات التى أجراها المشاركين على مسودة خطة التدريب للقوة الإفريقية الجاهزة 2024/2026، تمهيدًا لتعديلها واعتماد نسختها النهائية - عرض التقرير النهائى لورشة العمل على"اللجنة الفنية الخاصة للدفاع والأمن والسلم " تمهيدًا لمشاركته مع الدول الأعضاء).


وأعرب مسئولى الاتحاد الإفريقى وقدرة إقليم شمال أفريقيا عن إمتنانهم لمستوى التنظيم المتميز والذى أسهم فى إنجاح الفعالية وكذا المداخلات والمناقشات التى أبرزت ما تتمتع به الشرطة المصرية من خبرات تراكمية فى مجال عمليات دعم وحفظ السلام وما تقدمه من دعم متواصل لمنظومة الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

 

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