العلمين والإسماعيلية الصحراوى أبرزهم، المرور تعيد فتح 7 طرق
قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين، إعادة كافة الطرق المغلقة أمام قائدى السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية.
وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت الساعات الماضية 7 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق، وشملت طريق الإسكندرية الصحراوي، الطريق الإقليمي، الطريق الدائرى الأوسطى، طريق القطامية، طريق السويس الصحراوى، طريق العلمين الصحراوى، طريق الإسماعيلية الصحراوى لوجود شبورة مائية.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم والحد من الحوادث.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.