الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

العلمين والإسماعيلية الصحراوى أبرزهم، المرور تعيد فتح 7 طرق

المرور تعيد فتح 7
المرور تعيد فتح 7 طرق

 قررت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين، إعادة كافة الطرق المغلقة أمام قائدى السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية واتضاح الرؤية.

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وكانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت الساعات الماضية 7 طرق رئيسية للحد من حوادث الطرق، وشملت طريق الإسكندرية الصحراوي، الطريق الإقليمي، الطريق الدائرى الأوسطى، طريق القطامية، طريق السويس الصحراوى، طريق العلمين الصحراوى، طريق الإسماعيلية الصحراوى لوجود شبورة مائية.

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وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم والحد من الحوادث.

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الادارة العامة للمرور اسكندرية الصحراوي الدائري الاوسطي الطريق الدائري الأوسطي الطريق الاقليمى طريق الاسماعيلية الصحراوي طريق الإسكندرية الصحراوي صحراوي طريق الإقليمي

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