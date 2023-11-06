الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

صاحب محل يقتل بائعا متجولا في دار السلام

صاحب محل يقتل بائع
صاحب محل يقتل بائع متجول في دار السلام، فيتو

أقدم صاحب محل سجاد علي قتل بائع في دار السلام لفرش بضاعته أمام محله وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

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تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

 

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(مالك محل لبيع السجاد بدائرة القسم) بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير  تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة ".. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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قسم شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة شرطة دار السلام

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