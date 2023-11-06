الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين

 «فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 10 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 50  قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 2.5 إلى 4.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 10 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، باذنجان أبيض من 2 إلى 4 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 8 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 8 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين  8 إلى 18 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 18 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة من 25 إلى 30 جنيهًا، كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، خيار صوب من 5 إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، خيار بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، البامية من 29 إلى 33 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، سبانخ من 8 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات،  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات،  ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات،  طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

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