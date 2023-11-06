الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

التغيرات المناخية تضرب سوق الزيتون في مصر.. قلة المعروض تتسبب في ارتفاع الأسعار.. وهذه خطة الدولة لزيادة الإنتاج

الزيتون، فيتو
الزيتون، فيتو

 أسباب ارتفاع أسعار الزيتون في الأسواق، ارتفعت  أسعار الزيتون  في الأسواق هذا العام، بنسب كبيرة مقارنة بأسعاره العام الماضي، خاصة الزيتون المصري الذي كان سعره أقل بأضعاف من المستورد، وحتى الزيتون المخلل ارتفعت أسعاره لتصل أسعار زيتون مخلل كالاماتا لسعر 300 جنيه للكيلو، فما هي أسباب ارتفاع أسعار الزيتون في الأسواق؟

 

أسباب ارتفاع أسعار الزيتون في الأسواق

 قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الزيتون ارتفعت هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ليتراوح سعر كيلو زيتون تفاحي من 40 إلى 50 جنيهًا، بسبب قلة المعروض منه في الأسواق.

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زيادة الطلب على شراء الزيتون السبب في ارتفاع سعره

 وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة  لـ «فيتو»، أن أسباب ارتفاع أسعار الزيتون بسبب قلة المعروض وليس ندرته أو شحيته من الأسواق، فالزيتون متوفر ولكن هناك زيادة في طلبات الشراء على الزيتون، لإعداد المخللات التي يفضلها المصريون ويتناولونها بكثرة في فصل الشتاء، وهناك الكثير من السيدات التي تفضل إعداد الزيتون المخلل في المنزل، فضلًا عن المحلات والمطاعم وعليه زادت نسبة الطلبات عليه بالشراء.

أشجار الزيتون، فيتو

 أشجار الزيتون وقعت ضحية التغيرات المناخية التي ضربت مصر في السنوات الماضية

وأضاف «النجيب» أن أشجار الزيتون وقعت ضحية التغيرات المناخية التي ضربت مصر في السنوات الماضية، حيث أثرت في انخفاض إنتاجية مصر من الزيتون الأمر الذي أدى إلى تراجع مصر من صدارة الدولة المنتجة لزيتون المائدة في 2019 لتحتل المرتبة الثانية بعد دولة إسبانيا.

وتابع: لكن الدولة أدركت أهمية زراعة الزيتون خاصة مع ارتفاع أسعار زيت الزيتون لتتخطى أسعاره النفط عالميًا، فكان لزامًا على الدولة تبني سياسة زراعية لزيادة أعداد أشجار الزيتون في مصر، وهذا ما حدث بالفعل حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة الوصول لـ 100 مليون شجرة زيتون، وتشجيع المواطنين على زراعة الزيتون في سيناء.

 

مصر تصدر الزيتون الفائض عن الاستهلاك المحلي 

 وأشار إلى أن موسم الزيتون يبدأ في أغسطس وينتهي في ديسمبر من كل عام، مضيفًا أن مصر تصدر الفائض عن الاحتياج المحلي إلى الخارج، حيث وفقًا للبيانات الرسمية بلغ إنتاج مصر من  زيتون المائدة في عامي 2019 و2020  نحو 610 آلاف طن، صدرت منهم مصر نحو 200 ألف طن عن كل عام، فيما انخفضت صادرات مصر في عام 2021  لتصل  إلى 100 ألف طن مع انخفاض إنتاجية مصر من الزيتون بسبب التغيرات المناخية، حيث لم  يتخطَ الإنتاج الـ 320 ألف طن خلال 2021.

 

أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات

 وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات، أوضح حاتم النجيب أن سعر زيتون دولسى وعاص تراوح من 25 إلى 35 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 40 إلى 50 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل من 25 إلى 35 جنيهًا.

وأضاف أن سعر زيتون تفاحي يتراوح من  40 إلى 50 جنيهًا، أما زيتون عجيزي وشملالي فيتراوح من سعر 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار زيت الزيتون، فيتو

 

أسعار زيت الزيتون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعلى صعيد آخر؛ ننشر أسعار زيت الزيتون في الأسواق، التي جاءت كالتالي:

بلغ سعر زيت زيتون بكر عبوة وزن 500 مل من 168 جنيهًا إلى 193 جنيهًا.

بلغ سعر لتر زيت زيتون ممتاز نحو 300 جنيه.

بلغ سعر لتر زيت زيتون بكر نحو 310 جنيهات.

بلغ سعر زيت زيتون بكر مستورد وزن 0.25 لتر نحو 172.5 جنيه.

بلغ سعر زيت زيتون كالاماتا بكر ممتاز نحو 212 جنيهًا للعبوة وزن 500 جرام.

بلغ سعر 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز نحو 550 جنيهًا.

أسعار الزيتون المخلل، فيتو

شعبة الخضراوات توضح أسباب ارتفاع أسعار الزيتون في الأسواق

فوائد زيت الزيتون على الريق، لصحة الجهاز الهضمي والقلب

أسعار الزيتون المخلل في السلاسل الغذائية والمحال التجارية

وعن  أسعار الزيتون المخلل في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فجاءت كالتالي: 

 بلغ سعر زيتون دولسي مخلل نحو 80 جنيهًا للكيلو.

بلغ  سعر كيلو زيتون أسباني نحو 160 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زيتون أخضر مخلل نحو 172 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زيتون كالاماتا سبارتا يوناني نحو 300 جنيه.

سجل سعر زيتون كلاماتا جامبو مشقق نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجل زيتون كالاماتا مخلي نحو 300 جنيهًا للكيلو.

سجل زيتون أسود مفروم نحو 220 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر زيتون فريش عبوة وزن 370 جرامًا نحو 23 جنيهًا.

 

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