أسعار الخضراوات اليوم، سعر البطاطس يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9.5 إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

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وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات، بارتفاع 75 قرشًا عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 9 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، بانخفاض 75 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 2 إلى 3.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشًا عن سعره السابق، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 16 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة نحو 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، البامية من 28 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات، سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو شبت من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 80 جنيهًا، سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.