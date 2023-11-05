الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البطاطس يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 9.5  إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، سعر الكوسة من سعر 3 إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

Advertisements

وبلغ سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 15 إلى 19 جنيهًا.

 وبلغ سعر الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، باذنجان بلدي من 1.5 إلى 4 جنيهات، بارتفاع 75 قرشًا عن سعره السابق، جزر بدون عروش من 9 إلى 18  جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، باذنجان رومي من 1.5 إلى 2.5 جنيه، بانخفاض 75 قرشًا عن سعره السابق، باذنجان أبيض من 2 إلى 3.5 جنيه، بارتفاع 25 قرشًا عن سعره السابق، خس كابوتشي من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل حامي بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، فلفل رومي بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل رومي صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، فلفل حامي صوب ما بين  8 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 16 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

وبلغ سعر بسلة نحو 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، كيلو الثوم من 20 إلى 40 جنيهًا، سعر الملوخية من 3.5 إلى 4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، خيار صوب من 4 إلى 7 جنيهات، خيار بلدي من 2.5 إلى 5 جنيهات، البامية من 28 إلى 30 جنيهًا، سبانخ من 7 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، البطاطا سعر من 2.5 إلى 6.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجلت رابطة بصل أخضر نحو 10 جنيهات،  سعر كيلو كسبرة من 50 إلى 80 جنيهًا،  كيلو شبت من 50 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 80 جنيهًا،  سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات.

وسجل سعر كرفس نحو 12 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات،  ليمون أضاليا من 3 إلى 5 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كيلو بقدونس من 50 إلى 80 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات،  طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، قلقاس من 8 إلى 9 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 8 جنيهات، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قثاء من 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات،  سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة 8 جنيهات.

txt

نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

txt

لماذا لم تتراجع أسعار البصل رغم مرور شهر على قرار إيقاف تصديره؟ الشعبة تجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الخضار اسعار الخضر اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم سعر البطاطس سعر الفاصوليا سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو الطماطم سوق العبور كيلو البصل كيلو البطاطس كيلو الثوم كيلو الطماطم

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البوري 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يواصل الارتفاع وانخفاض الباذنجان في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر كيلو الطماطم بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع أسعار الكابوريا في سوق العبور

الأكثر قراءة

قرار عاجل من الحكومة الإسرائيلية ضد الوزير الذي طالب بقصف غزة بالنووي

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. اكتشفها نور الدمرداش وبدأت مشوارها في تلفزيون دبي.. وهذا الفيلم تسبب في طلاقها والحكم عليها بالسجن

حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية، تصادم عدة سيارات وإصابة 8 أشخاص (صور)

حركة الجهاد الفلسطينية تؤكد استعدادها للإفراج عن الأسرى المدنيين بهذا الشرط

بعد مطالبته بقصف غزة بالنووي، زعيم معارضة الاحتلال يطالب بإقالة وزير التراث

تفاصيل جديدة بواقعة مصرع أسرة فى حريق شقة الطالبية

مجلس الزمالك يحسم مصير أوسوريو

الصور الأولى لربة منزل واطفالها الثلاثة بعد تفحم جثثهم في حريق شقة بالطالبية

Advertisements

منوعات

المزيد

خطر أمراض الحيوانات يهدد بمزيد من الإصابات للبشر

ركضت خلف الطائرة، فألقت الشرطة القبض عليها

ضرب العريس، خلع الملابس الداخلية، البكاء الجماعي، أغرب عادات الزواج في الصين

فنانون في قاعة مشاهير الروك: "أوقفوا إطلاق النار في غزة" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 5-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 5-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

دار الإفتاء ترد على: هل الودائع البنكية من القروض؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية