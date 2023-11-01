لماذا لم تتراجع أسعار البصل رغم مرور شهر على قرار إيقاف تصديره؟ الشعبة تجيب

أسعار البصل في الأسواق، بالرغم من مرور شهر كامل على قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف تصدير البصل للخارج، إلى أن أسعار البصل مازالت عند معدلات مرتفعة.

لماذا لم تنخفض أسعار البصل في الأسواق، رغم مرور شهر على صدور قرار إيقاف تصديره للخارج؟

أسعار البصل في الأسواق، فيتو

أسعار البصل مستقرة مع مرور شهر على قرار إيقاف تصديره

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار البصل مازالت مستقرة عند نفس الحدود السعرية لها، وكانت مطالبات الشعبة السابقة لمجلس الوزراء مع ارتفاع أسعار البصل في الأسواق، بوقف تصديره حتى لا ترتفع أسعاره، وبالفعل قام مجلس الوزراء بإصدارق قرار وقف تصدير البصل مع بداية شهر أكتوبر الماضي حتى نهاية العام.

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أسباب عدم انخفاض سعر البصل في الأسواق

وعن أسباب عدم انخفاض أسعار البصل في الأسواق، أوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، لـ «فيتو» أن السبب في عدم تراجع أسعار البصل في الأسواق بعد صدور قرار إيقاف تصديره، هو أن الكميات التي تم تصديرها للخارج كانت أكبر من المتوافر حاليًا في الأسواق.

أسعار البصل الحالية تحقق المعادلة الطبيعية في تحديد سعر المنتجات الزراعية

وأضاف أن المعادلة طبيعية جدًا في عدم انخفاض سعر البصل أو ارتفاعه في الأسواق، حيث إن الكميات التي تم تصديرها لخارج البلاد قبل صدور قرار إيقاف تصدير البصل، حيث انخفض المخزون المحلي من البصل، وعليه لم يرتفع أو ينخفص السعر بل استقر سعر البصل عند نفس معدلاته السابقة، فالمعادلة طبيعية في تحديد سعر المنتجات الزراعية، حيث يتحكم في تحددي سعرها عوامل عديدة على رأسها توافر المنتجات والكميات المطروحة، إلى جانب تناسب المعروض من كميات المنتج مع عروض وطلبات الشراء.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، فيتو

طرح بشائر إنتاجية العروة الجديدة في نهاية ديسمبر المقبل

وأشار إلى أن الشعبة عندما طالبت الحكومة بوقف تصدير البصل حتى يعطي فرصة لثبات السعر ثم الانخفاض تدريجيًا، مع طرح إنتاجية العروة الجديدة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث تبدأ «يبشر» أي بدء طرح المحصول الجديد، ثم يأتي الانخفاض التدريجي مع طرح كامل إنتاجية العروة.

سعر البصل في سوق العبور اليوم

وعن أسعار البصل في سوق العبور اليوم، أوضح أن سعر البصل يتراوح في سوق العبور لجملة الخضراوات من 15 إلى 19 جنيهًا.

قرار مجلس الوزراء بشأن وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر

يشار إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، أصدر قرارًا خلال اجتماعه الذي عقد الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر العام الجاري.