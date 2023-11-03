السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وعليكم السلام، بوتين يرد التحية لمفتي الجمعية الدينية لمسلمي روسيا (فيديو)

بوتين ومفتي الجمعية
بوتين ومفتي الجمعية الدينية للمسلمين في روسيا، فيتو

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الجمعة في إحدي الندوات، في ظل حضور واسع بمشاركة مفتي الجمعية الدينية للمسلمين في روسيا.

 

ورد الرئيس الروسي علي تحية مفتي الجمعية الدينية للمسلمين في روسيا قائلا: "وعليكم السلام "، في ظل تصفيق حار من المشاركين في حضور الندوة.

بوتين يوجه بإرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

في سياق آخر، قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إنها سترسل طائرتين إلى مصر بناء على تعليمات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتوصيل 28 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.

 

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وقالت الوزارة، "ستنقل طائرتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية 28 طنًّا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة".

 

وأمس الخميس، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، موقف روسيا المبدئي الداعم لوقف عاجل لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وفتح الممرات الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين.

 

جاء ذلك خلال لقاء لافروف برؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية المعتمدين في موسكو وممثل عن جامعة الدول العربية، وذلك وفقا لبيان عن وزارة الخارجية الروسية.

 

وأطلع لافروف، السفراء العرب على الخطوات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن الدولي بهدف وقف إراقة الدماء ونقل الوضع إلى القناة السياسية والدبلوماسية.

 

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء.


وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 134 من فلسطينيين وإصابة نحو 2100 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.

بوتين يوجه بإرسال طائرتين من المساعدات الإنسانية والطبية لسكان غزة (فيديو)

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