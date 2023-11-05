الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الينسون، يعالج الأنيميا ويقوى العظام ومهم للنساء فى سن اليأس

فوائد الينسون، فيتو
فوائد الينسون، فيتو

فوائد الينسون، الينسون من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ يساعد فى علاج العديد من الأمراض خاصة فى فصل الشتاء.

وفوائد الينسون، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة العديد من الأدوية وينصح الأطباء بتقديمه للكبار والصغار.

أهمية الينسون 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الينسون من المشروبات الدافئة العشبية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة خاصة فى فصل الشتاء، حيث يقوى المناعة ويساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وتحرص الأمهات على الإكثار من تقديمه.

Advertisements

عناصر غذائية مهمة موجودة في الينسون 

وأضافت منى، إن الينسون من الأعشاب التى لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والنحاس والفسفور وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ، وبالتالى من الضرورى تناوله.

فوائد الينسون، فيتو 

فوائد الينسون لصحة الكبار والصغار 

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله الينسون حفاظا على الصحة ومن فوائد الينسون:-

  • يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموهم بشكل صحى.
  • ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.
  • يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.
  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس، لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.
  • يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.
  • يحسن المزاج ويهدئ حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب.
    يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.
  • يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.
  • فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.
  • يساعد فى تخفيف نوبات الربو، لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.
  • يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوطا حادا في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.
  • يهدئ اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهرا قويا وطاردا للسموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.
  • يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.
  • يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.
  • يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.
txt

فوائد السبانخ، تقوى النظر والعضلات والمناعة وتحمى من السرطان

txt

فوائد الماتشا، يعزز التركيز وصحة القلب ويحمي من السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الينسون فوائد الينسون عناصر غذائية مهمة موجودة في الينسون أهمية الينسون الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد لبان الدكر للبشرة، لتفتيحها وعلاج حب الشباب

فوائد الزعتر، لصحة الجهاز التنفسي والهضمي والقلب

فوائد الجرجير، لصحة القلب والعيون والأفضل للشعر

فوائد الحلبة الحصى لصحة القلب والعظام وللنساء بعد انقطاع الطمث

الأكثر قراءة

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد إقالته رسميًا من تدريب الفريق

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

رسميا، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وعرض فتوح والزناري وصبحي للبيع

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

تأكيدا لـ فيتو، الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة بعد تصرفه في مباراة المقاولون

Advertisements

منوعات

المزيد

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 5-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5-11-2023 في ختام التعاملات

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية