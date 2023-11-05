فوائد الينسون، يعالج الأنيميا ويقوى العظام ومهم للنساء فى سن اليأس

فوائد الينسون، الينسون من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ يساعد فى علاج العديد من الأمراض خاصة فى فصل الشتاء.

وفوائد الينسون، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة العديد من الأدوية وينصح الأطباء بتقديمه للكبار والصغار.

أهمية الينسون

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الينسون من المشروبات الدافئة العشبية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة خاصة فى فصل الشتاء، حيث يقوى المناعة ويساعد في علاج نزلات البرد والإنفلونزا، وتحرص الأمهات على الإكثار من تقديمه.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الينسون

وأضافت منى، إن الينسون من الأعشاب التى لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والنحاس والفسفور وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ، وبالتالى من الضرورى تناوله.

فوائد الينسون، فيتو

فوائد الينسون لصحة الكبار والصغار

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله الينسون حفاظا على الصحة ومن فوائد الينسون:-

يدر لبن الأم المرضعة ما يساعد فى تغذية حديثي الولادة ونموهم بشكل صحى.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويعالج المغص ويساعد فى علاج قرحة المعدة وأعراضها.

يطرد الغازات ويمنع تكونها لأنه يحتوى على البكتيريا النافعة التى تمنع تخمر الطعام بالجهاز الهضمي.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم، لاحتوائه على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

يقلل الهبات الساخنة التى تصيب النساء فى سن اليأس، لأنه يساعد فى إفراز هرمونات الأنوثة بالجسم.

يقلل من حدة التوتر والقلق وبالتالي يحافظ على الهدوء النفسي والعصبي.

يحسن المزاج ويهدئ حدة التفكير وبالتالى مهم فى الوقاية من الاكتئاب.

يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم.

يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ ويمنع الأرق ويعالج اضطرابات النوم. يزيد الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

فاتح طبيعي للشهية وبالتالي مهم للصغار.

يساعد فى تخفيف نوبات الربو، لأنه يعزز من كفاءة الجهاز التنفسي.

يخفض من مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكري ولكن دون إفراط لأنه قد يسبب هبوطا حادا في سكر الدم ما يسبب الدخول فى غيبوبة سكر.

يهدئ اضطرابات القولون مثل الانتفاخ والغازات والإمساك أو الإسهال.

يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لأنه يعتبر مطهرا قويا وطاردا للسموم من الجسم.

يساعد فى علاج الأمراض العصبية والاضطرابات العصبية.

يمنع الإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.

يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة مثل الزنك.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق والسعال.

يعزز من صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى طرد البلغم.