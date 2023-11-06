فوائد زيت الثوم، لتحسين صحة القلب وتقوية المناعة

فوائد زيت الثوم، قد ترتبط في أذهان البعض بإنبات الشعر فقط، في حين أن فوائد زيت الشعر متعددة ومختلفة لمختلف أجهزة الجسم، وزيت الثوم هو سائل بني اللون يتم استخلاصه من الثوم؛ عن طريق الضغط أو التقطير، ويحتوي زيت الثوم على العديد من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك مركبات الكبريت، والتي لها العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

فوائد زيت الثوم

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد زيت الثوم عديدة، والتي تستعرضها فيما يلي:

Advertisements

تحسين صحة القلب

قد يساعد زيت الثوم في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أنه قد يساعد في تحسين الدورة الدموية وزيادة مرونة الأوعية الدموية.

تعزيز جهاز المناعة

قد يساعد زيت الثوم في تعزيز جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. كما أنه قد يساعد في مقاومة نشاط بعض الفيروسات، مثل فيروس الهربس وفيروسات الإنفلونزا.

مكافحة الالتهابات

قد يساعد زيت الثوم في مكافحة الالتهابات البكتيرية والفطرية، كما أنه قد يساعد في الوقاية من التهابات الجهاز الهضمي، وجرثومة المعدة التي يمكن أن تتسبب بقرحة المعدة.

تقوية الشعر

قد يساعد زيت الثوم في تقوية الشعر وتحفيز نموه. كما أنه قد يساعد في علاج تساقط الشعر وقشرة الرأس.

تحسين الهضم

قد يساعد زيت الثوم في تحسين الهضم؛ عن طريق تحفيز إنتاج العصارات الهضمية، كما أنه قد يساعد في علاج الإمساك والإسهال.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب زيت الثوم في بعض الآثار الجانبية، مثل رائحة الفم الكريهة، واضطراب المعدة، والغازات.

كما أنه لا ينصح به للنساء الحوامل أو المرضعات أو الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الثوم.

زيت الثوم للشعر، فيتو

فوائد زيت الثوم للشعر

وأضافت الدكتورة لورا، أن فوائد زيت الثوم للشعر عديدة، لما يحتوي عليه من المركبات المفيدة للشعر، مثل:

الأليسين: وهو مركب مضاد للبكتيريا والفطريات، ويساعد على محاربة الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر.

السيلينيوم: وهو معدن مهم لصحة الشعر، ويساعد على حماية الشعر من التلف.

فيتامينات B: وهي ضرورية لنمو الشعر الصحي، وتساعد على تغذية بصيلات الشعر.

وأشارت الدكتورة لورا، أن فوائد زيت الثوم للشعر، تتمثل فيما يلي:

منع تساقط الشعر:

يساعد زيت الثوم على تحفيز نمو الشعر ومنع تساقطه، وذلك بسبب احتوائه على الأليسين الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس.

تقوية الشعر:

يساعد زيت الثوم على تقوية الشعر وجعله أكثر مقاومة للتلف، وذلك بسبب احتوائه على السيلينيوم وفيتامينات B.

علاج قشرة الرأس:

يساعد زيت الثوم على علاج قشرة الرأس، وذلك بسبب احتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

ترطيب الشعر:

يساعد زيت الثوم على ترطيب الشعر وتقليل جفافه، وذلك بسبب احتوائه على أحماض دهنية طبيعية.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن زيت الثوم قد يسبب بعض الآثار الجانبية، مثل:

تهيج فروة الرأس: قد يسبب زيت الثوم تهيج فروة الرأس لدى بعض الأشخاص، لذلك يجب استخدامه بحذر.

رائحة كريهة: يتميز زيت الثوم برائحة كريهة، لذلك يجب غسل الشعر جيدًا بعد استخدامه.