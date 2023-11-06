غارات إسرائيلية على الشريط الشمالي والغربي لمدينة غزة

غزة الآن ، أكدت وكالة "وفا" الفلسطينية فجر الإثنين، أن آلة الحرب الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لـ مدينة غزة.

وقالت الوكالة الرسمية: إن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

ووسط قطاع غزة، قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

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وأشارت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

طوفان الأقصى

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.