الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكمون المغلي، مهم للحوامل ويطهر الجسم ويقوي المناعة ويقاوم السرطان

فوائد الكمون المغلي،
فوائد الكمون المغلي، فيتو

فوائد الكمون المغلي، الكمون من الأعشاب العطرية التى تستخدم كنوع من أنواع التوابل النفاذة، التى لها رائحة مميزة ونكهة قوية ويستخدم في الطهي وعمل المخبوزات.

وفوائد الكمون المغلي، عديدة حيث اشتهر بفاعليته فى علاج اضطرابات القولون والمعدة، وأيضا قدرته في حرق الدهون بالجسم، وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن.

أهمية الكمون المغلي 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمون من التوابل الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وفوائد علاجية عديدة وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية، ويجب تقديمه كمشروب دافئ يومي لأهميته.

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القيمة الغذائية الموجودة في الكمون المغلي 

وأضافت منى، أن الكمون المغلي يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب وفيتامين سي والماغنيسيوم، هذا بالإضافة إلى من نسبة عالية من مضادات الأكسدة المهمة لصحة الجسم.

فوائد الكمون المغلي، فيتو

فوائد الكمون المغلي 

وتابعت، أن من فوائد الكمون المغلي:

  • يساعد الحوامل فى التخلص من غثيان الصباح الذي يعد من أعراض الحمل القوية والمستمرة لفترات طويلة خلال أشهر الحمل.
  • يرفع معدلات حرق الدهون بالجسم وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.
  • يعمل كمطهر معوى قوى من أى ميكروب بالمعدة.
  • يقلل فرص الإصابة بالجلطات.
  • يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرض السكر المرتفع.
  • يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.
  • يطرد الغازات من البطن ويخفف من آلام المعدة.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يقوي العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.
  • يعمل على تقوية العضلات ومنع الشد العضلي أثناء التمرين لاحتوائه على البوتاسيوم وبالتالى مهم للرياضيين إضافته لجميع الأطعمة.
  • يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.
  • يلائم الفيروسات بالجسم لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.
  • يساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.
  • يعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمى فهو يحتوى على إنزيمات هاضمة وبالتالى يساعد فى علاج عسر الهضم.
  • يمنع الإصابة بالإمساك لأنه ينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج اضطرابات القولون العصبى وبالتالى يقضى على للغازات والانتفاخات والإسهال والإمساك وجميعها اضطرابات ناتجة عن التهاب القولون.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يساعد فى علاج الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والمطهرات التى تقاوم جميع الالتهابات بالجسم.
  • يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم ما يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب.
  • يعزز من صحة البشرة ويحافظ على نضارتها ويؤخر ظهور التجاعيد والخطوط بالبشرة.
  • يساعد فى تقوية النظر والحفاظ على صحة العيون لاحتوائه على فيتامين أ.
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