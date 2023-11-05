الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

طارق مصطفي بعد رباعية المصري: معملناش حاجة وركزنا على العامل النفسي

طارق مصطفي، فيتو
طارق مصطفي، فيتو

أكد طارق مصطفى المدير الفنى الجديد لفريق البنك الأهلى بعد الفوز على المصرى برباعية نظيفة أنه لعب علي العامل النفسي في المقام الأول لاسيما أنه تسلم المهمة منذ أيام قليلة.

وتابع في تصريحاته عقب المباراة:"لم نقدم أي شيء وركزنا على العامل النفسى، واكتشفنا أن النواحى البدنية للاعبين انخفضت من الدقيقة 80".

وكشف:  "كثيرين تحدثوا معي أن ابدأ فى فترة التوقف، ولكن أنا مبحبش كده واخترت البداية من مباراة المصرى".


وتابع مدرب البنك الاهلي:"قمت بإعداد الفريق بشكل جيد لمباراة المصرى، وبشكر إدارة البنك الأهلى على ثقتها فيا ، كنت محتاج أثبت نفسي  فى مصر واسمى اترشح فى أندية كتير، ولكن لم يتم الحسم يمكن كان فى خوف أو قلق من منحى الفرصة".


واشار:"مدرب الكرة لازم يكون جريء وقراراته حاسمة، وأنا اتعودت على الضغوط من تجربة التدريب فى المغرب ".


واختتم:"أنا زعلان على المكانة الموجود فيها البنك الأهلى، ولازم يكون فى مكان أفضل من كده" 
 

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البنك الأهلي والمصري 

وقاد أسامة فيصل البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول لفريقه بالدوري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني بعدما سجل ثلاث أهداف “هاتريك” في المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي 4-0 في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

كما أحرز أسامة فيصل أسرع أهداف الدوري المصري هذا الموسم بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة.

وجاءت أهداف البنك الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

وأقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري  بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.

 

وكان طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز على استاد برج العرب.

 

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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري


حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..
أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. 
محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري 
_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل 

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

وجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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