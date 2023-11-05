الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الممتاز، البنك الأهلي يضرب المصري برباعية في الظهور الأول لـ طارق مصطفى

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

الدوري الممتاز، فاز نادي البنك الأهلي في الظهور الأول لـ طارق مصطفى على نظيره  المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي والمصري

 سجل أهداف البنك الأهلي كل من: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

وكان طارق مصطفى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، أعلن عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى البورسعيدي، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز على استاد برج العرب.

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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري


حراسة المرمى.. محمد أبوجبل

خط الدفاع..
أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط.. 
محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري 
_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

وكان علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل 

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

وجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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