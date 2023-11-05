فوائد السبانخ، تقوى النظر والعضلات والمناعة وتحمى من السرطان

فوائد السبانخ، السبانخ من الخضراوات الورقية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون ومذاق مميز لا يقاوم، فهى أكلة الصغار المفضلة.

وفوائد السبانخ عديدة، لاحتوائها على قيمة غذائية عالية فهى غنية بالألياف والحديد وفيتامين سي ما يجعل تناولها مهم للكبار والصغار.

وارتبط تناول السبانخ لدى الصغار ببناء العضلات وبالفعل السبانخ تقوى العضلات والعظام والمناعة ويجب على كل أم الاهتمام بتقديمها لهم.

أهمية تناول السبانخ

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن السبانخ من الخضروات الخضراء المهمة التى يجب تقديمها للصغار والكبار كوجبة متكاملة، لقيمتها الغذائية العالية، ويجب الإكثار من تقديم مصادر فيتامين سي بعدها لتحفيز الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة بها.

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القيمة الغذائية الموجودة في السبانخ

وأضافت، منى، أن السبانخ تحتوى على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والنحاس وحمض الفوليك والفسفور وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب وفيتامين e، والثيامين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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فوائد السبانخ

وتابعت، أن السبانخ لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها بإستمرار، ومن فوائد السبانخ:-

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

مهمة للمرأة الحامل حيث تعزز من صحة الجنين ونموه بشكل صحى وتقلل فرص حدوث تشوهات الأجنة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد ولكن يجب تقديمها مع مصادر فيتامين سي لتحفيز الجسم على امتصاص الحديد الموجود بها.

تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الشد العضلي لاحتوائها على البوتاسيوم.

تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم لاحتوائها على الألياف الغذائية.

قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى مهمة في إنقاص الوزن.

تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى وبدون مشاكل.

شروط تقديم السبانخ للصغار

ومن جانبه يقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، تعتبر السبانخ من المصادر الغنية بالحديد ولكن نظرا لاحتوائه على مادة oxalic acid بنسبة امتصاص الحديد بها قليلة لذلك يجب تقديم السبانخ مع أغذية تزيد من امتصاص الحديد مثل البروتينات الحيوانية أو عصير البرتقال، كما أنه يفضل عدم طهى السبانخ وتقديمها كعصير وذلك بخلط السبانخ بعصير البرتقال يحسن من مذاقها وبالتالي قد يستسيغه الطفل أكثر.